La TD offre aux titulaires d'une carte de crédit une nouvelle façon de payer leurs achats : les plans de paiements TD





Avec cette nouvelle fonction, les Canadiens et les Canadiennes pourront transformer leurs achats admissibles en petits versements mensuels égaux.

TORONTO, le 14 juin 2022 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) a annoncé aujourd'hui le lancement des plans de paiements TD, une nouvelle fonction qui sera offerte aux titulaires d'une carte de crédit TD admissibles par l'intermédiaire des services bancaires en ligne BanqueNet.

Avec les plans de paiements TD, les titulaires d'une carte TD admissibles peuvent transformer les achats admissibles de 100 $ et plus en versements mensuels égaux, dont le terme pourra être de 6, 12 ou 18 mois.

« Nous savons que nos clients recherchent la simplicité et la flexibilité, surtout quand vient le temps de gérer les dépenses mensuelles, explique Meg McKee, première vice-présidente, Paiements par carte au Canada, Fidélisation et Crédit personnel. Avec le lancement des plans de paiements TD, nous sommes ravis de leur offrir plus d'options pour payer leurs achats, et plus de contrôle sur leur budget. Que leur objectif soit d'effectuer un achat important ou simplement de mieux gérer leurs sorties d'argent, cette nouvelle fonction rendra leurs paiements plus faciles à gérer. »

Les plans de paiements TD peuvent faciliter la gestion des sorties d'argent, puisqu'ils permettent l'établissement d'un calendrier de versements fixes pour les achats admissibles effectués par carte de crédit, moyennant des frais ou à un faible taux d'intérêt. Parallèlement, les titulaires de carte pourront continuer à profiter des avantages de leur carte de crédit lors de leurs achats (récompenses, assurance, etc.). À tout moment, ils pourront aussi rembourser la totalité de leur plan sans pénalités, quelle que soit la durée du terme choisie.

Actuellement offerte sur BanqueNet, cette fonction sera disponible sur l'appli TD d'ici quelques mois. En quelques clics, les titulaires de carte principaux pourront facilement configurer et gérer leur plan de paiements. Pour en savoir plus, consultez la page https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/produits/cartes-de-credit/plans-de-paiements/

