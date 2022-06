Un mouvement de solidarité historique pour le réseau de la santé





Coup d'envoi du 3e Défi des générations

MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'est officiellement lancée la 3e édition du Défi des générations, un mouvement philanthropique novateur salué en vidéo par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, qui implique cette année un nombre record de 17 fondations hospitalières couvrant 9 régions, 8 CISSS et 4 CIUSSS. Cet événement de collecte de dons de grande envergure, dont la porte-parole est nulle autre que Josée Lavigueur, propulse un élan de solidarité maintenant panquébécois qui permettra de redonner aux hôpitaux durement touchés par la pandémie de la COVID-19.

La population n'est pas sans être affectée par les limitations sans précédent avec lesquelles doit conjuguer notre système de santé : moins de personnel, moins de lits, moins de temps opératoire. Qui plus est, la santé mentale des Québécois s'est dégradée dans tous les groupes d'âge.

La solidarité, gage de succès

Ainsi, le Défi des générations, c'est beaucoup plus qu'un événement de collecte de fonds : c'est un projet collectif pour répondre aux besoins les plus urgents de nos hôpitaux. En effet, les fondations hospitalières ont comme objectif d'être les meilleures alliées de développement possible pour nos hôpitaux afin d'assurer aux patients et à leurs familles l'accès à des soins de santé de haute qualité, et ce, partout au Québec. Elles jouent un rôle crucial notamment afin d'aider à pallier le retard dans les chirurgies, les diagnostics tardifs, la surutilisation d'équipements et les réaménagements d'urgence ayant laissé leurs traces.

Le Défi des générations est né en 2020, sous l'impulsion de la Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne et l'implication des fondations ne cesse de prendre de l'expansion. D'ailleurs, toutes les fondations hospitalières du Québec sont invitées à participer aux prochaines éditions afin que le moment d'un défi, l'entraide et la force du nombre soit priorisée avant toute autre considération.

L'objectif : amasser 1,5 M$ pour nos hôpitaux

Sous la forme d'un événement panquébécois, tous les citoyens pourront choisir une activité à pratiquer, par exemple, la marche, le vélo ou bien la méditation, et solliciteront leur entourage afin de recueillir les dons via une plateforme en ligne. Les participants au Défi des générations aideront directement les hôpitaux à répondre à leurs besoins prioritaires.

Cet été, petits et grands sont invités à se dépasser pour leur hôpital! Joignez-vous à cette grande vague de solidarité pour les hôpitaux qui inondera le Québec du 14 juin au 24 septembre grâce au soutien de nos précieux partenaires : Banque Nationale, Couche-Tard et Québécor. Pour plus de renseignements : https://defidesgenerations.com/.

Citations

« Je salue cette belle collaboration. Ça fait partie des solutions innovantes pour venir en aide à notre système de santé fragilisé par la crise sanitaire. J'ose rêver qu'un jour, toutes les fondations hospitalières se joindront à ce mouvement ».

- Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Les hôpitaux québécois ayant été grandement fragilisés par la pandémie depuis deux ans, il est important que nous collaborions tous ensemble afin de les soutenir. Malgré ce contexte difficile, il est inspirant de constater la participation historique d'un si grand nombre de fondations hospitalières. De plus, les participants désirant récolter des fonds peuvent le faire à leur propre rythme et avec l'activité de leur choix. C'est vraiment une façon unique et inclusive d'aider nos hôpitaux. »

- Josée Lavigueur, porte-parole du Défi des Générations

À propos du Défi des Générations

Le Défi des générations est un mouvement solidaire unique en son genre, prenant la forme d'une vaste collecte de dons en ligne en soutien aux hôpitaux de la province. En 2022, c'est un nombre record de 17 fondations hospitalières couvrant 9 régions, 8 CISSS et 4 CIUSSS qui se sont jointes au mouvement. Pour de plus amples informations, visitez notre site Internet et notre page Facebook.

SOURCE Défi des générations

Communiqué envoyé le 14 juin 2022 à 05:00 et diffusé par :