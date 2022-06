Un tyrannosaure et un stégosaure robotisés grandeur nature prennent vie à Harbour City et à Times Square, à Hong Kong





Les centres commerciaux du quai et la fondation First Initiative présentent conjointement l'exposition éphémère des dinosaures robotisés.

HONG KONG, 10 juin 2022 /PRNewswire/ -- Libérez le passionné de dinosaures en vous à Hong Kong! La fondation First Initiative s'est jointe au ministère des Loisirs et services culturels pour présenter une exposition à grande échelle intitulée « The Hong Kong Jockey Club Series: The Big Eight ? Dinosaur Revelation ». L'exposition dont le lancement est prévu en juillet 2022 mettra en vedette des spécimens originaux des fossiles les plus emblématiques. De plus, les centres commerciaux du quai travaillent avec la fondation First Initiative dans le cadre de l'exposition éphémère des dinosaures robotisés , qui présente deux dinosaures robotisés grandeur nature, le tyrannosaure et le stégosaure, dans les principaux commerces de détail de Harbour City et de Times Square, respectivement. Puisqu'il s'agit de la première exposition extérieure à grande échelle de Hong Kong après la cinquième vague de COVID-19, le public est invité à prendre des photos gratuitement avec les fascinantes créatures, avec pour toile de fond la vue emblématique de Hong Kong, soit le port de Victoria de Tsim Sha Tsui et la ville animée de Causeway Bay. Les visiteurs pourront également participer à une série d'activités sur le thème des dinosaures.

Harbour City présente le redoutable tyrannosaure de 4,6 m de haut et de 12 m de long au « Ocean Terminal Deck » jusqu'au 17 juillet, tandis que Times Square présente à « Open Piazza », jusqu'au 10 juillet, le fameux stégosaure avec des pointes sur la queue, qui mesure 3,7 m de haut et 9 m de long. La structure de ces animaux préhistoriques est précise sur le plan scientifique et construite sur mesure, selon les plus récentes données de recherche à leur sujet et sous la supervision de paléontologues. En plus d'avoir l'air vivants, les dinosaures respirent et rugissent comme de vrais animaux.

L'école des dinosaures

Les enfants peuvent s'inscrire à l'école des dinosaures durant le week-end, moyennant un don. Ils pourront y apprendre l'histoire des dinosaures du crétacé et du jurassique et acquérir des connaissances à leur sujet. Ils pourront aussi s'approcher des fossiles paléontologiques, faire appel à leur créativité et à leur imagination pour dessiner leur propre dinosaure, et enfin, devenir de « petits experts des dinosaures ».

Autres activités sur le thème des dinosaures

Les enfants adorent les chasses au trésor! Dans le cadre d'une des activités, les participants peuvent recevoir une chemise sur les dinosaures et un passeport de chasse aux dinosaures moyennant un don. Ils pourront ainsi partir à la recherche des timbres de dinosaures éparpillés à Harbour City. Lorsqu'ils terminent les épreuves, les participants obtiennent un ensemble de huit cartes de dinosaures et un certificat de chasseur de dinosaures. Pendant la période de l'exposition, les participants peuvent recevoir un chapeau de fête de dinosaures, puis profiter de l'événement et obtenir des coupons à Times Square.

Aperçu vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=G6i8QOazk24

Télécharger les communiqués de presse, les photos et les vidéos : https://bit.ly/WharfMalls_FIF_RoboticDinos

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1836142/HK_Harbour_City_Times_Square_Flash_Pop_up_Robotic_Dinos.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1836144/Hong_Kong_Harbour_City_Times_Square_Flash_Pop_up_Robotic_Dinos.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1836148/HK_Harbour_City_Times_Square_Flash_Pop_up_Robotic_Dinos_Workshops.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1358705/Harbour_City_Logo.jpg

