ALIMENTATION COUCHE-TARD DIFFUSERA LE 28 JUIN PROCHAIN LES RÉSULTATS DE SON QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE SON EXERCICE 2022

LAVAL, QC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche?Tard » ou la « société ») (TSX: ATD) annoncera les résultats de son quatrième trimestre et de son exercice 2022 le mardi 28 juin 2022, après la fermeture du marché TSX. Couche?Tard tiendra un appel conférence le mercredi 29 juin 2022 à 8 h (HAE) pour présenter les résultats de son quatrième trimestre et de son exercice 2022. À ce titre, Brian Hannasch, président et chef de la direction, ainsi que Claude Tessier, chef de la direction financière, seront les conférenciers et répondront en direct aux questions des analystes pendant l'appel conférence.

Les analystes financiers, investisseurs, médias et les autres personnes intéressées à écouter la webémission sur les résultats de Couche?Tard pourront le faire le mercredi 29 juin 2022 à 8 h (HAE), soit en se rendant sur le site internet de la société à https://corpo.couche?tard.com sous la rubrique « Investisseurs / Événements et présentations » ou en signalant le 1?888?390?0549 ou le numéro international 1-416-764-8682, suivi par le code d'accès 37095248#.

Rediffusion : Les personnes qui seront dans l'impossibilité d'écouter la webémission en direct pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible sur le site internet de la société pour une période de 90 jours suivant la date de la diffusion.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 26 pays et territoires et compte plus de 14 100 magasins, dont approximativement 10 800 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong RAS. Environ 124 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

