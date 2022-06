Pharmascience International est fière de faire son entrée aux États-Unis avec le lancement du produit Bortezomib 3,5?mg/fiole





MONTRÉAL, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Pharmascience International, une division de Pharmascience inc. est fière d'annoncer le lancement du produit Bortezomib pour injection 3,5 mg par fiole (Lyo) aux États-Unis à compter du 2 mai 2022, avec notre partenaire local.

Le Bortezomib (bioéquivalent à la marque Velcade®) est un médicament anticancéreux utilisé pour traiter le myélome multiple et le lymphome à cellules du manteau. Cela inclut le myélome multiple chez les personnes qui ont et n'ont pas reçu de traitement auparavant.

« L'équipe internationale de Pharmascience est ravie de cet important lancement et de ce qu'il apportera pour la croissance durable de l'entreprise. Le lancement (Jour 1) était essentiel pour parvenir à une pénétration efficace du marché, en tant que partenaire viable dans la première vague de lancements sur le marché. Nous avons fourni à notre partenaire une offre de produits de qualité au bon moment pour que ce lancement soit un succès, notamment sur un marché aussi stratégique que les États-Unis, dans le cadre de notre expansion internationale », déclare Jacquelin Gagnon, vice-président et directeur général de Pharmascience International.

Pour plus d'informations sur les différents traitements utilisant Bortezomib (aux États-Unis), visitez le site Web de la Food and Drug Administration des États-Unis.

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Pharmascience inc. est l'un des plus grands manufacturiers pharmaceutiques au Canada. Pharmascience distribue des produits génériques de haute qualité internationalement dans plus de 50 pays.

La présence globale et le modèle d'affaires agile de Pharmascience inc. offre aux communautés des soins de santé à l'échelle globale des médicaments canadiens pour répondre aux besoins des patients. Son équipe de recherche et développement se dote d'une expertise inégalée pour le développement de médicaments génériques injectables et solides par voie orale.

Pharmascience a investi plus de 750 millions de dollars en recherche et développement et figure parmi les principaux manufacturiers génériques au Canada, offrant plus de 300 familles de produits, 1400 unités de gestion des stocks (SKUs) dans plus de 20 formes posologiques, livrant plus de 2,5 milliards d'unités de forme pharmaceutique.

