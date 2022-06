Waters présente des produits et un logiciel de spectrométrie de masse haute résolution pour accélérer le développement de médicaments





ASMS 2022 : Waters Corporation (NYSE : WAT) a dévoilé aujourd'hui lors de la conférence annuelle 2022 de l'American Society for Mass Spectrometry (ASMS) de nouveaux instruments, un logiciel et des améliorations de produits visant à stimuler la découverte et le développement de médicaments. Les produits incluent le nouveau spectromètre de masse quadripôle-temps de vol (Qtof) Xevotm G3, CONFIRM Sequence, une nouvelle application disponible sur la plateforme logicielle waters_connecttm conçue pour la confirmation des séquences des oligonucléotides et une source d'ionisation par électronébuliseur pour le spectromètre haute résolution de masse (MRT) SELECT SERIEStm à temps de vol à réflexion multiple de Waterstm.

« L'innovation en matière de spectrométrie de masse progresse rapidement. Les nouveaux produits dévoilés à l'ASMS de cette année profiteront aux scientifiques tout au long du cycle de développement des médicaments », déclare Jon Pratt, vice-président directeur de Waters Corporation. « Pour les chercheurs, cela signifie une amélioration de leur capacité à répondre à des questions scientifiques fondamentales. Pour le scientifique analytique qui compile des données analytiques dédiées aux nouveaux dépôts de médicaments, cela confirme une certitude et une confiance accrues quant au contenu des échantillons et aux quantités utilisées. »

Le système Waters Xevo G3 Qtof : une bête de somme de laboratoire

Le système Xevo G3 Qtof est un spectromètre de masse haute performance pour la caractérisation et la quantification d'une large gamme de molécules dans de nombreuses applications, notamment la biothérapie, la médecine légale, l'identification de métabolites, la métabolomique, les extractibles et les lixiviables. Le système Xevo G3 QTof est jusqu'à 10 fois plus sensible que son déjà très performant prédécesseur, en matière de transmission de molécules thermolabiles et excelle dans la mesure et la caractérisation des protéines dénaturées ou natives, des peptides et d'autres produits biothérapeutiques.

« Le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques nécessitent une compréhension approfondie de la variation des produits, de leurs voies de dégradation et des processus qui les créent », déclare le Dr Andrew Mahan, directeur associé, chef du groupe de spectrométrie de masse, ingénierie cellulaire et développement précoce chez Janssen. « La plage étendue du rapport masse sur charge (m/z) du Xevo G3 QTof est propice à l'analyse de facteurs multi-spécifiques et à la spectrométrie de masse native. »

Le système Xevo G3 QTof a été élaboré par Waters pour fournir avec fiabilité aux scientifiques des informations qualitatives et quantitatives reproductibles et précises à propos des molécules dans leurs échantillons, que ce soit en très petites ou en très grandes quantités.

Une nouvelle application logicielle conçue pour la confirmation des séquences nucléotidiques des produits biothérapeutiques

L' application CONFIRM Sequence disponible sur la plateforme logicielle waters_connect permet aux scientifiques qui utilisent le système LC-MS de Waters de confirmer la séquence nucléotidique des produits thérapeutiques et d'identifier les impuretés susceptibles de compromettre l'innocuité et l'efficacité du produit.

L'application CONFIRM Sequence réduit le temps nécessaire à l'examen des données post-traitement de 50 %, accélérant la caractérisation et le développement de thérapies à base d'acides nucléiques.iii

La nouvelle application CONFIRM Sequence est le premier outil de séquençage à intégrer une acquisition, un traitement et une création de rapports de données respectant les obligations de conformité, ce qui la rend par conséquent idéale pour un déploiement dans les laboratoires de développement réglementés et garantissant les bonnes pratiques de fabrication (BPF).

Couplage de l'UPLCtm au spectromètre de masse MRT SELECT SERIES de Waters avec source ESI pour une caractérisation rapide des molécules

Le système SELECT SERIES MRT de Waters est désormais compatible avec l'UPLC-MS et dispose d'une source d'ionisation par électronébuliseur (ESI). Le couplage du système MRT haute résolution avec la source ESI permet aux scientifiques de déterminer et de mesurer avec précision de faibles concentrations (<200 ppb) d'échantillons d'analytes à des vitesses d'acquisition en mode UPLC pour des applications de la métabolomique, d'identification de métabolites ou de cartographie peptidique.

Les performances supérieures du système SELECT SERIES MRT permettent aux scientifiques d'obtenir des données et des informations de spectrométrie de masse de la plus haute qualité et plus rapidement que n'importe quel spectromètre de masse commercial aujourd'hui sur le marché, donnant aux scientifiques une idée plus précise quant à la structure de leurs molécules au niveau isotopiqueiv.

