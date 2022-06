Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de plus de 55 000 $ à la Ville de Baie-Saint-Paul





BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, annoncent qu'un montant de 56 050 $ est octroyé à la Ville de Baie-Saint-Paul pour des travaux d'aménagement d'aires de repos afin de créer une zone d'ombre et de sécuriser les déplacements des personnes aînées.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

L'initiative de Baie-Saint-Paul vise la construction, dans le secteur du boisé du Quai, d'une gloriette en cèdre d'une superficie de 10 pieds sur 10 pieds incluant la pose d'une toile géotextile et la poussière de pierre. Les travaux comptent aussi l'installation du mobilier urbain fixé de manière permanente avec des ancrages de métal. Il est composé de tables de pique-nique, de bancs, de paniers à rebuts, à recyclage et à compost ainsi que de supports à vélos. Enfin, il est prévu un aménagement de galets de rivière autour de l'oeuvre d'art publique située devant le Pavillon du Saint-Laurent.

Citations :

« Avec le PRIMADA, le gouvernement se donne les moyens de favoriser la réalisation d'initiatives ayant pour objectifs d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées et d'encourager le vieillissement actif au sein de notre société. Les retombées de tous ces projets sont significatives dans nos collectivités. Toutes ces initiatives changent profondément l'expérience quotidienne des aînés et leur permettent d'avoir une vie sociale plus accomplie et plus sécuritaire. Je salue l'engagement de la communauté de Baie-Saint-Paul. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je veux souligner la pertinence de tous les projets que nous appuyons dans le cadre de ce programme PRIMADA. C'est la preuve que lorsque tout le monde collabore, nous pouvons faire de nos milieux des espaces sécuritaires et propices au vieillissement actif. Je renouvelle l'engagement du gouvernement à continuer d'appuyer la concrétisation d'initiatives qui favorisent les environnements inclusifs et adaptés aux besoins de nos aînés, et qui contribuent à leur épanouissement au sein de la collectivité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

«?Cette initiative de la Ville de Baie-Saint-Paul s'inscrit dans une vision d'ouverture et d'échanges intergénérationnels. Nous sommes très fiers que le gouvernement y apporte son soutien. Je félicite tous ceux et celles qui ont travaillé sur ce projet. Ces aires de repos offriront un espace sécuritaire et rassembleur pour toute la collectivité. Cela reflète bien les valeurs d'inclusion et de partage que notre société tient à promouvoir.?»

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Le 14 avril dernier était lancé un premier appel de projets dans le cadre du nouveau Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA). Ainsi, jusqu'au 15 juin 2022, les Municipalités amies des aînés (MADA) peuvent soumettre des projets visant à soutenir les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

