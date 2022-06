VIGORPOOL lance CAPTAIN 1200, une nouvelle génération de générateurs solaires intelligents





NEW YORK, 8 juin 2022 /CNW/ - VIGORPOOL, une entreprise qui fournit des solutions d'énergie verte et portative, lancera son nouveau produit phare, le Captain 1200, sur Indiegogo, le 15 juin (HNE). La station d'alimentation prend en charge un fonctionnement parallèle permettant aux utilisateurs de connecter deux générateurs et ainsi doubler la capacité à 2 560 Wh, avec une puissance émise continue de 2 400 W et une puissance de crête de 4 800 W. Le générateur est également doté d'une fonctionnalité de charge rapide double qui lui permet de se charger complètement en 1,5 heure. L'appariement du Captain 1200 avec des panneaux solaires crée un générateur solaire écoresponsable qui fournira une énergie renouvelable, propre, sans danger ni pollution. De plus, l'appareil a une meilleure durabilité et est plus sécuritaire que des produits semblables de même puissance. Même si le générateur est utilisé et rechargé tous les jours, sa batterie durera environ neuf ans.

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTAIN 1200 DE VIGORPOOL :

1. Fonctionnement parallèle

Le lancement du fonctionnement parallèle a apporté une avancée dans l'industrie de l'alimentation électrique mobile. La connexion de deux Captain 1200 en parallèle double la capacité à 2 560 Wh, et la puissance émise continue peut atteindre 2 400 W. La durée de vie plus longue des batteries et la puissance émise plus élevée rendent le Captain 1200 plus pratique dans un plus vaste ensemble d'utilisations d'alimentation électrique mobile.

2. Durable et plus économique

Le Captain 1200 utilise une batterie au lithium fer phosphate (LiFePO4) plus sécuritaire et durable. Comparativement à la batterie au lithium ternaire, qui perd environ 20 % de sa capacité de charge après 500 cycles, les batteries LiFePO4 durent plus de 3 500 cycles de charge avant de tomber à 80 % de leur capacité restante. Cette durabilité améliorée signifie que même si le générateur est utilisé et rechargé tous les jours, il continuera de fonctionner pendant 9 ans sans baisse significative de sa capacité. Par conséquent, le besoin d'un produit de remplacement et d'achats répétés est considérablement réduit.

3. Station d'alimentation portative

La production élevée et les douze prises électriques de divers types du Captain 1200 le rendent compatible avec 99 % de l'équipement et des appareils sur le marché. Il comprend également une station de recharge sans fil intégrée pour la charge d'un téléphone cellulaire lors de déplacements.

4. Recharge en seulement 1,5 heure

Le Captain 1200 se charge très rapidement, tandis que le système avancé de gestion de la batterie intégré assure la sécurité de l'appareil et de la batterie. Le chargeur mural et le panneau solaire peuvent simultanément charger le Captain 1200 pour atteindre la charge rapide double, qui ne prend que 1,5 heure pour charger complètement l'appareil.

5. Système d'alimentation sans coupure (ASC)

Lorsqu'ils sont branchés dans une prise murale, tous les appareils branchés au Captain 1200 n'utiliseront directement pas l'alimentation fournie par la prise. Dans les dix millisecondes suivant une panne de courant, la fonction ASC du Captain 1200 rétablira le courant, assurant ainsi le fonctionnement de l'équipement essentiel, comme les réfrigérateurs de maison, les appareils de ventilation en pression positive et les ordinateurs.

6. Système de protection de gestion de la batterie à trois niveaux

La sécurité est toujours la première préoccupation de VigorPool. Des produits semblables ne prennent en charge que la protection de gestion de la batterie à deux niveaux, mais le Captain 1200 de VigorPool utilise un système de gestion de la batterie à trois niveaux pour assurer la sécurité de l'utilisateur et de l'appareil.

7. Système d'énergie verte

Les utilisateurs peuvent faire correspondre les panneaux solaires Captain 1200 de VigorPool à des panneaux solaires de 100 W, 200 W ou 400 W pour former un générateur solaire, offrant ainsi aux utilisateurs une solution d'énergie verte à n'importe quel endroit. De plus, son contrôleur de charge de conversion optimale d'énergie intégré ajuste automatiquement la puissance de charge pour fournir une efficacité de charge solaire de 30 % supérieure à celle des systèmes de charge solaires traditionnels.

8. Système de commande intelligent

L'APPLICATION VIGORPOOL permet aux utilisateurs de vérifier facilement les statistiques de la batterie, de contrôler les fonctionnalités de charge et de décharge et d'accéder à d'autres fonctionnalités à partir de leur téléphone ou de leur tablette.

À propos de VigorPool

VigorPool a été créé pour offrir une solution plus sécuritaire, plus abordable et plus durable à l'industrie du système solaire portatif. Notre grande conscience environnementale et nos compétences technologiques de pointe nous poussent à apporter une énergie portative de haute qualité et verte à travers le monde. C'est une conviction humanitaire que l'énergie verte doit être accessible à tous, et le désir dans nos coeurs de faire de cette conviction une réalité est à la base de la conception de produits de haute qualité et de l'innovation que vous trouvez dans nos produits.

