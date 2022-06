Neptune Solutions Bien-être lance un nouveau plan stratégique axé sur les biens de consommation courante afin d'améliorer son chemin vers la rentabilité





Cession prévue des activités liées au cannabis au Canada afin de réduire les coûts et de se concentrer sur l'augmentation de la valeur des activités liées aux produits de consommation

LAVAL, QC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. («?Neptune?» ou la «?Société?») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau plan stratégique axé sur les biens de consommation courante afin de réduire les coûts, d'améliorer son chemin vers la rentabilité et d'accroître la valeur actuelle pour les actionnaires.

Ce plan fait suite à l'évaluation stratégique initiale menée par la Société à l'automne 2021 et est axé sur deux mesures principales?: 1) la cession accélérée prévue des activités canadiennes liées au cannabis et 2) un réalignement de l'attention et des ressources d'exploitation vers l'augmentation de la valeur des activités liées aux produits de consommation de Neptune, qui, selon la Société, recèlent un plus grand potentiel. Ces mesures visent également à préserver les ressources pour répondre à ses besoins de financement à court terme tout en favorisant la rentabilité et la croissance à long terme.

Cession envisagée des activités liées au cannabis et réduction des effectifs

La cession envisagée des activités liées au cannabis comprendrait la vente des marques Mood RingMC et PanHashMC, ainsi que des installations de la Société à Sherbrooke (Québec), dans le cadre d'une ou de plusieurs transactions. La valeur de l'installation a récemment été évaluée à 21 millions de dollars canadiens par une entreprise d'évaluation tierce. Neptune a retenu les services de Stifel GMP pour soutenir sa démarche de cession, avec pour objectif de maximiser la valeur pour les actionnaires de Neptune.

Dans le but d'accélérer la réduction de ses coûts, la Société se concentrera sur la liquidation de ses activités liées au cannabis dans l'attente d'une transaction.

Cette mesure prévue vise à réaliser des économies considérables et à maximiser l'efficacité opérationnelle, ce qui entraînera une réduction de 50 % de la main-d'oeuvre, une réduction de plus de 30 % des coûts salariaux totaux et des économies annuelles estimées à 5,8 millions de dollars canadiens. De plus, la Société s'attend à réaliser des économies supplémentaires grâce à des réductions correspondantes de ses frais généraux et de ses honoraires professionnels.

Enfin, le retrait du marché canadien du cannabis pourrait avoir une incidence sur le montant et la structure du financement que la Société recherche actuellement. Il devrait permettre de réduire le montant du financement recherché par la Société, compte tenu de sa structure de dépenses anticipée plus faible et des rentrées de fonds prévues grâce à la cession planifiée. En outre, la cession devrait faciliter le recours à un plus grand nombre de sources de financement, y compris les banques traditionnelles et les institutions financières dont les politiques limitent les relations avec les entreprises exposées aux activités réglementées liées au cannabis.

Il s'agit de l'étape finale de notre transition vers une société non diversifiée de biens de consommation courante portée par une mission. Cette cession stratégique simplifie grandement notre structure globale, ce qui nous permet de nous concentrer au maximum sur les secteurs de nos activités qui, selon nous, sont les plus aptes à être rentables et à favoriser la croissance?», a déclaré Michael Cammarata, président et chef de la direction de Neptune. «?Bien sûr, pour la Société et le conseil d'administration, le volet le plus difficile de cette décision concerne son incidence sur notre personnel. Nous sommes déterminés à soutenir ces employé(e)s tout au long de cette période de transition. J'exprime ma plus profonde gratitude à chacune des personnes touchées par cette décision et les remercie pour leur travail acharné et leur dévouement à Neptune tout au long de leur mandat.?»

«?La décision d'aujourd'hui, bien que difficile, s'avère nécessaire pour assurer la réussite à long terme de Neptune?», a indiqué Julie Phillips, présidente du conseil d'administration de Neptune. «?De concert avec l'équipe de direction, le conseil a exploré minutieusement toutes les avenues possibles, et nous sommes convaincus que la décision de se retirer du marché canadien du cannabis et de nous recentrer sur nos marques de biens de consommation constitue la meilleure décision à prendre pour la Société et ses actionnaires.?»

Recentrage sur les secteurs d'activité à fort potentiel

La cession prévue de ses activités liées au cannabis permet à Neptune de renouveler son attention sur ses marques principales - Sprout Organics et Biodroga Solutions - qui correspondent étroitement aux futures tendances de la consommation et présentent un plus grand potentiel de croissance et de rentabilité.

Sprout Organics, la marque d'aliments biologiques pour bébés et tout-petits à croissance rapide, a réalisé d'importants gains en matière de distribution au cours de l'année écoulée, notamment en s'implantant chez Walmart et Target. Le lancement récent d'un produit sous licence à double marque avec CoComelon - l'émission de divertissement pour enfants la plus populaire au monde - a largement dépassé les objectifs de vente initiaux dans les magasins Walmart. Pour Neptune, il existe une très belle occasion de continuer à améliorer les marges de Sprout et d'accélérer son chemin vers la rentabilité.

Biodroga Solutions, l'entreprise de nutraceutiques B2B de Neptune, dispose d'une fondation solide et d'un excellent portefeuille en vue de poursuivre sa croissance. Les capacités de la chaîne d'approvisionnement de la Société et son expertise en développement de produits peuvent également être appliquées aux futures innovations en matière de marque et de produits de Neptune. Cedrick Billequey, responsable de Biodroga, supervise également Forest Remedies, une marque de suppléments oméga végétaliens, ce qui permet de créer des synergies entre l'activité B2B et les marques grand public.

Le succès de ces activités et leur croissance prévue constituent la base de l'avenir de Neptune en tant que société de biens de consommation courante destinée à servir la prochaine génération de consommateurs.

Promotion de Sarah Tynan au poste de cheffe de la direction de Sprout Organics

Dans le cadre du recentrage de la Société sur ses marques de biens de consommation courante et sur Sprout Organics en particulier, Neptune a le plaisir d'annoncer que Sarah Tynan, actuellement cheffe du service à la clientèle de Sprout, est promue cheffe de la direction de Sprout, avec effet immédiat. Mme Tynan a joué un rôle déterminant dans l'obtention de gains importants en matière de distribution pour Sprout, notamment auprès de Walmart et de Target, et a piloté le partenariat très fructueux avec CoComelon. Elle continuera à faire progresser les activités de Sprout en mettant à profit son expérience approfondie de la vente et son sens aigu des affaires, acquis notamment chez Newell Brands et Unilever.

«?L'objectif de ce plan stratégique consiste à renforcer notre position de trésorerie et à améliorer notre flexibilité financière en mettant l'accent sur nos activités dans le domaine des biens de consommation courante à fort potentiel?», a affirmé M. Cammarata. «?Avec Sarah Tynan comme nouvelle cheffe de la direction de Sprout et Cedrick Billequey à la tête de Biodroga Solutions et de notre secteur des soins personnels et de beauté, je suis convaincu que nous disposons non seulement du bon plan, mais aussi de la bonne équipe pour faire entrer Neptune dans sa prochaine phase de croissance et de rentabilité.?»

Neptune Solutions Bien-être fournira plus de détails sur la mise en oeuvre de ce nouveau plan au cours des prochains mois.

À propos de Neptune Solutions Bien-être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/ .

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des «?énoncés prospectifs?» au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, et les réalisations réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats, du rendement ou des réalisations futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que «?croit?», «?est d'avis?», «?économies?», «?estime?», «?prévoit?», «?a l'intention?», «?s'attend?», «?entend?» ou «?planifie?» dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Les énoncés prospectifs concernent des événements ou des résultats futurs, et sont fondés sur les attentes de la direction au sujet d'événements futurs, y compris des énoncés concernant l'examen des solutions de rechange stratégiques et financières, les économies de coûts et les efficacités opérationnelles prévues liées à la cession par la Société de ses activités canadiennes liées au cannabis, l'évaluation par la direction du potentiel de croissance et de rentabilité de ses marques Sprout Organics et Biodroga Solutions, les initiatives de restructuration et les coûts prévus de celles-ci, les objectifs et les cibles financières prévus qui sous-tendent le plan stratégique de Neptune axé sur les biens de consommation courante ainsi que les avantages prévus de ces transactions et leur incidence prévue sur les perspectives, les activités, les occasions, la situation financière, le plan d'affaires et la stratégie globale de la Société.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'aider les investisseurs et d'autres personnes à comprendre certains éléments clés des objectifs, des priorités stratégiques, des attentes et des plans actuels de la Société, ainsi que de mieux comprendre les activités de la Société et l'environnement d'exploitation prévu. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et des rubriques «?Mise en garde concernant l'information prospective?» et «?Facteurs de risque?» qui figurent dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov/edgar.shtml. En ce qui concerne la poursuite de la cession accélérée des activités canadiennes liées au cannabis et le réalignement de l'attention et des ressources d'exploitation en vue d'accroître la valeur des activités liées aux produits de consommation de la Société, dont il est question dans le présent document, certains facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs comprennent les éléments suivants?: l'incapacité à satisfaire les conditions de réalisation de ces transactions ou le retard dans la réalisation, et l'incertitude quant au temps nécessaire à la réalisation de ces transactions, et tout ou partie des avantages escomptés de ces transactions ne se réalisant pas et le produit anticipé de ces transactions n'étant pas disponible pour la Société dans les délais prévus, ou pas du tout?; et les sources alternatives de financement qui seraient utilisées pour remplacer le produit anticipé de ces transactions peuvent ne pas être disponibles au moment voulu, ou à des modalités souhaitables.

Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige.

Ni Nasdaq ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

