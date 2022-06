/R E P R I S E - AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse pour un débit adéquat de la rivière Petite-Nation/





GATINEAU, QC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Une coalition d'organisations invite l'ensemble des médias à une conférence de presse visant à dénoncer l'assèchement de la rivière Petite-Nation et à exiger une intervention ministérielle afin d'établir un débit adéquat de l'eau, permettant l'usage récréotouristique de la rivière et assurant l'intégrité de sa faune et de sa flore.

Conférence de presse

Quand : le jeudi 9 juin 2022 à 14h

Où : 450 rang Saint-Joseph Ouest, Saint-André-Avellin (ancienne école d'eau vive Aquaventure).

Stationnement : gratuit sur place. La distance entre le stationnement et la tenue de la conférence est courte (environ 40 m ), permettant la transition simple et facile de tout équipement de prise d'image.

Qui : plusieurs intervenant.e.s prendront la parole, dont :

Maire de Saint-André-Avellin



Fondation Rivières



Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP), volet Outaouais

(SNAP), volet Outaouais

Club de Canot Camping et d'eau vive de l'Outaouais Pierre Radisson



Canot Kayak Québec et personnalités de la communauté des canoteurs



Porte-parole des riverains de la Petite-Nation

Sera également présente Marie-Claude Latourelle, candidate de Québec Solidaire dans la circonscription de Papineau aux prochaines élections provinciales.

Grande descente de la rivière

Dans un geste de solidarité, les membres des clubs d'eau vive Pierre Radisson (Outaouais) et Les Portageurs (Montréal) procéderont à une descente de la rivière Petite-Nation. Les élu.e.s, journalistes et intervenant.e.s sont convié.e.s à se joindre en duo avec des canoteurs expérimentés pour cette activité qui priorise la sécurité et les plaisirs de l'eau vive. Pour faire partie de la descente à bord d'une embarcation, contacter le club Pierre Radisson à [email protected] .

Il y aura une opportunité de prises de photos aux rapides de la mise à l'eau, sans se mouiller.

