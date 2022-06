L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - TNA

La Banque Scotia et Cineplex sont heureuses d'accueillir Empire Company Limited à titre de copropriétaire de Scène+, l'un des principaux programmes de fidélisation au Canada. Scène+ offre à plus de 10 millions de membres la possibilité d'accumuler...

HHM et Urgo Hotels & Resorts (« Urgo ») ont conclu un accord définitif qui, à la clôture, fera d'Urgo une filiale en propriété exclusive de HHM et, dans le cadre de la contrepartie totale, les membres fondateurs d'Urgo deviendront actionnaires de...

Reprise des négociations pour : Société : Evergreen Gaming Corporation Symbole à la Bourse de croissance TSX : Les titres : Non Reprise (HE) : 09 h 30 06/08/22 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les...

Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») a dévoilé aujourd'hui une nouvelle stratégie de fidélisation visant à ravir et à récompenser les clients et à...