Cybenergie et DPOsolutions lancent DPOservice au FIC2022 pour plus d'efficacité en cybersécurité et protection de la vie privée





DPOservice apporte aux processus de protection de la vie privée et de sécurité de l'information des solutions d'efficacité opérationnelle pour accroitre les bénéfices organisationnels de la conformité.

MONTREAL, le 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- Cybenergie a annoncé l'intégration des services de DPOsolutions, audit, DPOaaS, CISOaaS, conseil, spécialisé dans la sécurité de l'information, la protection de la vie privée et des données personnelles, dans son portefeuille de services qui améliore l'efficacité de l'architecture d'affaire et de l'architecture technique des organisations publiques et privées. DPOsolutions, avec ses compétences en technologies de protections des données personnelles reste indépendant et devient un partenaire de Cybenergie. Les nouveaux services cybersécurité vie privée de Cybenergie seront opérés avec la marque déposée DPOservice sous la responsabilité de Vincent Bureau qui devient Vice-Président Cyber Privacy de Cybenergie.

Le PDG de Cybenergie, Olivier Deschamps, a déclaré ''Dans le cadre du Forum International de la Cybersécurité, plus grand évènement européen du domaine consacré cette année à l'avenir du numérique, Cybenergie lance DPOservice, une offre de service cybersécurité et protection de la vie privée orientée sur l'efficacité organisationnelle. Les entreprises sont soumises à des contraintes légales et pratiques industrielles de plus en plus nombreuses et complexe. Ce service renforcera notre offre verticale concernant la protection des données dans les solutions de gestion intégré comme SAP avec l'audit sur la sécurité des données, la gouvernance des données, l'optimisation des processus d'accès en place ou l'implantation de solutions de protection des données sensibles''.

Le PDG de DPOsolutions, Vincent Bureau, a déclaré : ''Rejoindre Cybenergie et développer DPOservice est une opportunité extrêmement excitante et apportera des avantages stratégiques et opérationnels significatifs pour renforcer et améliorer notre vision d'une conformité cybersécurité et vie privée porteuse de maturité et de bénéfices organisationnels. Nous sommes ainsi prêts à renforcer pour nos clients les liens entre confidentialité, amélioration des processus, gouvernance des données, éthique de l'intelligence artificielle et critères environnementaux, sociaux et gouvernance''.

À propos de Cybenergie

Cybenergie est spécialisée dans l'optimisation des processus d'affaires ITIL, telle la gestion des identités et des accès, les demandes de services et la gouvernance de données. Cybenergie offre des services d'audit de sécurité applicative, de conception et de cartographie des processus TI, et d'amélioration des solutions TI en place. Depuis 20 ans, elle est particulièrement appréciée pour son expertise en refonte de la sécurité SAP, en protection des données des employés et en gestion du chaos dans les départements TI. Cybenergie est une marque enregistrée au Canada, aux États-Unis, en Europe, à Singapour et en Chine et continue son expansion internationale. Cybenergie travaille en équipe afin d'améliorer l'efficience de vos processus TI.

www.cybenergie.com

À propos de DPOsolutions

DPOsolutions est spécialisé dans la protection des données personnelles par conception et par défaut, les technologies d'amélioration de protection de la vie privée et leur intégration, la sécurité de l'information, les stratégies et tactiques pour des données de confiance, et une approche éthique de l'intelligence artificielle. Fort de dix ans d'expérience en gouvernance, risque et conformité, DPOsolutions a été créé pour accompagner les organisations dans leur conformité au RGPD et lois similaires en combinant les dimensions légale, organisationnelle, et technologique. DPOsolutions opère pour les organisations publiques et privées en Amérique du Nord et en Europe. Pour DPOsolutions, les données sont votre actif stratégique, leur protection est votre avantage compétitif.

www.dposolutions.co

