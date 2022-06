Avec un accent mis sur les voyages d'été, VIA Rail annonce un nouveau partenariat avec Tennis Canada pour les tournois à Toronto et Montréal





Montréal, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec Tennis Canada alors que nous sommes sur le point de reprendre presque toutes nos fréquences à travers le pays. En tant que partenaire officiel de Tennis Canada pour l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers, à Montréal et Toronto, VIA Rail sera également le commanditaire associé des fins de semaine familiales à Montréal du 5 au 7 août 2022 et à Toronto du 6 au 7 août 2022.

« Se joindre à Tennis Canada pour répandre la fierté de nos joueurs de tennis canadiens qui nous représentent sur la scène mondiale est un exemple parfait de ce que représente cet été : recommencer à faire ce que nous aimons, comme voyager et partager des moments précieux avec nos proches », souligne Michael Acosta, Directeur principal, Affaires commerciales. « Et avec la reprise de plusieurs fréquences à temps pour l'été, il n'y a certainement pas de meilleur moyen que le train pour se rendre à Toronto et à Montréal afin d'encourager nos joueurs de tennis canadiens. »

« Nous sommes heureux d'accueillir Via Rail comme partenaire officiel de l'Omnium Banque Nationale, » a déclaré Anne Belliveau, vice-présidente principale et chef de la direction du marketing de Tennis Canada. « Nos deux événements à Montréal et à Toronto ont toujours eu un lien fort et l'arrivée de Via Rail, avec ses nombreux trains voyageant entre les deux villes, renforce ce lien. »

Ces tournois de l'Association des professionnels du tennis (ATP) et de l'Association des joueuses de tennis (WTA) sont parmi les plus populaires au monde, tant pour les spectateurs que pour les joueurs, et en tant que partenaire officiel, VIA Rail est aussi ravie d'offrir des activités pour les journées familiales.

Les mini-trains emblématiques de VIA Rail seront le clou des fins de semaine en famille à Montréal et à Toronto, et le moment ne pourrait être mieux choisi puisque les enfants âgés de 2 à 11 ans pourront voyager pour 20$ en classe économique entre le 31 mai et le 1er octobre *.

Les meilleurs joueurs du tournoi masculin de Montréal du 5 au 14 août comprennent le quintuple champion Rafael Nadal, et les vedettes canadiennes Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov. Du côté des femmes, à Toronto du 6 au 14 août, la triple championne Serena Williams affrontera de grandes joueuses dont les Canadiennes Bianca Andreescu, championne en 2019, et Leylah Annie Fernandez qui a connu la gloire en 2021 lors de la finale de l'US Open.

*Des conditions s'appliquent. Cliquez ici pour plus de détails.

