Nouvelles infrastructures en enseignement supérieur - Le projet de l'Institut technologique Desjardins du Cégep de Granby va de l'avant!

GRANBY, QC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Afin de regrouper et de rendre plus accessibles les formations dans les domaines de pointe et dans les techniques spécialisées en physique ainsi que celles destinées aux entreprises, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui, en compagnie du ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, M. François Bonnardel, le projet de construction de l'Institut technologique Desjardins du Cégep de Granby et l'attribution d'une première tranche de 2,16 millions de dollars pour la réalisation des plans et devis. Au total, ce projet représente un investissement projeté par le ministère de l'Enseignement supérieur à hauteur de 13 millions de dollars.

La construction de l'Institut technologique Desjardins, qui s'inscrit dans le cadre de la désignation de la Zone d'innovation Technum Québec située à Bromont, permettra, entre autres, de combler les besoins du marché du travail en microélectronique, un domaine en pleine ébullition, tout en offrant un accès à la formation aux entreprises. L'immeuble abritera de nouveaux laboratoires et des locaux favorisant l'innovation et la recherche, avec des équipements à la fine pointe de la technologie. Des services aux entreprises seront également offerts sous le même toit, permettant ainsi d'arrimer les activités au secteur industriel de la région. La construction de l'Institut technologique sera aussi l'occasion de développer des activités de recherche appliquée en lien avec les programmes de techniques physiques.

Précisons que le nouveau bâtiment sera érigé entre le pavillon principal du Cégep et l'église Notre-Dame, propriété de la Ville de Granby.

Citations :

« Je suis très heureuse de cette annonce concernant le lancement des travaux de construction de l'Institut technologique du Cégep de Granby. L'accessibilité aux études en enseignement supérieur est une priorité pour notre gouvernement et je me réjouis de constater que cet établissement adapté et moderne comblera les besoins dans les domaines de pointe et dans ceux qui exigent des formations techniques physiques spécialisées. L'implication du Cégep de Granby dans le déploiement de la Zone d'innovation de Bromont et son rôle en tant qu'acteur de développement socioéconomique permettront à l'Institut technologique Desjardins de devenir un chef de file dans son domaine. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Quelle bonne nouvelle pour la région de Granby et des environs! Je me réjouis des sommes accordées pour la construction de ce nouvel institut. Les étudiantes et étudiants pourront ainsi avoir accès à des programmes spécialisés ainsi qu'à des infrastructures modernes et à des équipements de pointe. Je suis convaincu que ce pôle de savoir et d'innovation dynamisera la communauté et permettra une plus grande synergie entre les étudiants, le corps professoral et les industries du coin. Ils pourront, tous ensemble, collaborer à une foule de projets, tous plus emballants les uns que les autres. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les jeunes de notre région et des environs! »

François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

« Avec ce nouvel institut, nous allons combler une partie des besoins du marché en microélectronique et favoriser le développement d'une main-d'oeuvre hautement spécialisée. Quand nous avons lancé les zones d'innovation, c'était pour créer une synergie entre le milieu de l'éducation, le milieu de la recherche et l'industrie, et c'est exactement ce qui se produit en ce moment! »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« L'effet de levier de ce projet est d'une importance sans équivoque pour le développement de notre région. Il renforcera le dynamisme et le maillage déjà existants entre le Cégep de Granby et les industries technologiques. Soulignons aussi l'importance, pour nos futurs étudiants et étudiantes, de bénéficier d'espaces d'apprentissage de pointe. »

Yvan O'Connor, Cégep de Granby

Faits saillants :

Rappelons que le rapport du Comité-conseil de l'université québécoise du futur contient une mesure spécifique (5.3) proposant de soutenir les établissements impliqués dans le déploiement des zones d'innovation qui seront désignées de façon à devenir « des milieux de vie où cohabitent la recherche, l'investissement et l'innovation et où les entreprises, la société civile, les universités, les centres collégiaux de transfert de technologie et les autres acteurs de la recherche scientifique travaillent en étroite collaboration pour innover ».

Précisons que c'est le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui a été mandaté par le gouvernement pour piloter la création et le déploiement des zones d'innovation (ZI).

En février dernier, le gouvernement a annoncé que Bromont accueillerait une des deux premières zones d'innovation au Québec. Des sommes de 24,7 millions de dollars seront injectées dans cinq projets, dont 19,5 millions de dollars sont confiés au C2MI.

accueillerait une des deux premières zones d'innovation au Québec. Des sommes de 24,7 millions de dollars seront injectées dans cinq projets, dont 19,5 millions de dollars sont confiés au C2MI. Le ministère de l'Enseignement supérieur a, quant à lui, participé au processus d'analyse, de sélection et de désignation des ZI. Rappelons que toutes les ZI doivent compter sur la participation d'établissements d'enseignement supérieur pour répondre aux exigences du critère « Savoir », c'est-à-dire que le projet compte sur la présence d'établissements de recherche ou d'enseignement (universités, collèges, centres de recherche, centres collégiaux de transfert technologique) qui sont parties prenantes dans le projet. Le projet met de l'avant des mesures de développement et d'attraction de main-d'oeuvre qualifiée, créative et diversifiée. Un analyste du Ministère, désigné par le sous-ministre adjoint à l'enseignement supérieur, est membre du comité d'analyse de chaque projet.

