BRP PRÉSENTERA UNE MISE À JOUR DE SON PLAN QUINQUENNAL ET FERA UNE PRÉSENTATION DE LA DIRECTION LORS DE SA JOURNÉE POUR LES INVESTISSEURS ET LES ANALYSTES 2022 EN FLORIDE





VALCOURT, QC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) tiendra une webdiffusion en direct de la Floride dans le cadre de sa Journée pour les investisseurs et les analystes le mercredi 15 juin 2022 à 8 h 00 (HAE). José Boisjoli, président et chef de la direction, Sébastien Martel, chef de la direction financière, de même que d'autres membres du comité de direction discuteront des activités de la Société et présenteront une mise à jour du plan quinquennal et des cibles de Mission 25 (M25). Ils répondront également aux questions des analystes et investisseurs présents dans la salle.

Les participants intéressés peuvent accéder à la webdiffusion en direct (en anglais), en mode écoute seulement :

Date et heure : Mercredi, 15 juin 2022 à 8 h 00 (HAE)



Webdiffusion : Cliquez ici pour accéder à la webdiffusion.

La présentation sera disponible sur www.brp.com le 15 juin prochain.

