Le forage intercalaire d'Osisko à Windfall ajoute des teneurs élevées sur de larges intervalles





TORONTO, 07 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK : TSX, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir de publier de nouveaux résultats d'analyse issus du programme de forage en cours sur le projet aurifère Windfall, entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, dans le canton d'Urban, Eeyou Istchee Baie-James, Québec.



Les nouveaux résultats d'analyse significatifs présentés ci-dessous comprennent 43 intervalles dans 15 sondages sous terre et 12 déviations. Les intersections intercalaires sont situées à l'intérieur des blocs définis dans le cadre de l'estimation des ressources minérales (l'« ERM ») de janvier 2022 (voir le communiqué de presse d'Osisko publié le 10 janvier 2022). Les intersections d'expansion sont situées à l'extérieur des blocs de l'ERM de janvier 2022 et soit augmentent l'étendue des modèles fil-de-fer des ressources ou sont dans une zone ou un couloir défini mais n'ont pas encore été corrélées à un modèle fil-de-fer spécifique.

Le chef de la direction d'Osisko, John Burzynski, a déclaré : « Lynx continue de livrer d'épaisses intersections à haute teneur, lesquelles seront incluses dans l'étude de faisabilité à venir. Le sondage cité en manchette, dont l'épaisseur réelle est estimée à huit mètres, et d'autres sondages avec des sous-intervalles à plus d'un kilogramme d'or par tonne, démontrent la nature robuste des secteurs à haute teneur dans les zones Lynx 4 et Triple Lynx. »

Les intervalles à haute teneur choisis comprennent : 293 g/t Au sur 11,0 mètres dans le sondage OSK-W-22-2605-W6; 199 g/t Au sur 2,9 mètres dans le sondage OSK-W-22-2587-W6; 24,3 g/t Au sur 13,4 mètres dans le sondage OSK-W-22-2587-W5; 73,4 g/t Au sur 2,3 mètres dans le sondage WST-22-1041B; et 54,9 g/t Au sur 3,0 mètres dans le sondage WST-22-1046B. Des cartes montrant l'emplacement des sondages et les résultats d'analyse complets sont disponibles à l'adresse : www.miniereosisko.com . Cartes : Long Section_All zones In FR 20220607, Long Section_All zones Ex FR 20220607, PR_FR_20220607_Surface, PR_FR_20220607_UG.

Forage intercalaire

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Au (g/t)

non coupé Au (g/t)

coupé à

100 g/t Zone Couloir OSK-W-22-2587-W4 1 084,4 1 093,7 9,3 5,67 TLX_3155

Triple Lynx

incluant 1 088,5 1 088,9 0,4 26,9 OSK-W-22-2587-W5 1 040,5 1 043,0 2,5 8,52 TLX_3158

Triple Lynx

incluant 1 040,5 1 040,9 0,4 41,0 1 052,4 1 055,0 2,6 4,30 TLX_3158

Triple Lynx

incluant 1 052,4 1 052,8 0,4 18,9 1 110,0 1 112,1 2,1 8,85 TLX_3162

Triple Lynx

incluant 1 110,7 1 111,1 0,4 32,9 1 120,7 1 125,4 4,7 4,54 TLX_3162

Triple Lynx

incluant 1 125,0 1 125,4 0,4 23,6 1 129,0 1 131,0 2,0 8,25 TLX_3162 Triple Lynx 1 136,3 1 149,7 13,4 24,3 14,6 TLX_3172

Triple Lynx

incluant 1 141,3 1 142,3 1,0 129 100 et 1 142,3 1 142,8 0,5 302 100 OSK-W-22-2587-W6 1 122,0 1 126,0 4,0 15,3 15,0 TLX_3162

Triple Lynx

incluant 1 122,0 1 122,4 0,4 104 100 1 134,6 1 141,2 6,6 10,3 TLX_3162

Triple Lynx

incluant 1 134,6 1 135,2 0,6 33,8 1 149,1 1 152,0 2,9 199 31,0 TLX_3172

Triple Lynx

incluant 1 149,1 1 149,6 0,5 423 100 et 1 150,1 1 150,4 0,3 1 185 100 OSK-W-22-2601-W5 1 011,0 1 013,6 2,6 37,5 TLX_3158

Triple Lynx

incluant 1 011,7 1 012,1 0,4 95,5 OSK-W-22-2605-W4 1 301,2 1 303,4 2,2 5,95 LX4_3449

Lynx 4

incluant 1 302,5 1 302,8 0,3 31,0 OSK-W-22-2605-W6 1 316,4 1 327,4 11,0 293 32,3 LX4_3449

Lynx 4

incluant 1 317,4 1 320,7 3,3 961 92,3 with 1 318,8 1 319,1 0,3 3 040 100 with 1 319,9 1 320,2 0,3 5 400 100 OSK-W-22-2646-W7 1 066,0 1 070,1 4,1 5,06 TLX_3158

Triple Lynx

incluant 1 069,8 1 070,1 0,3 30,6 WST-21-0929A 191,0 193,2 2,2 20,0 TLX_3161

Triple Lynx

incluant 192,4 192,9 0,5 78,5 WST-22-1014-W1 257,0 259,0 2,0 40,7 LXM_3367

Lynx

incluant 257,0 258,0 1,0 81,2 WST-22-1017 455,8 459,5 3,7 6,76 LX4_3401

Lynx 4

incluant 456,1 456,5 0,4 19,2 WST-22-1022 403,0 405,0 2,0 4,59 TLX_3162 Triple Lynx WST-22-1023 204,0 206,1 2,1 27,2 TLX_3121

Triple Lynx

incluant 205,2 206,1 0,9 61,1 566,0 571,1 5,1 10,2 LX4_3404

Lynx 4

incluant 567,0 567,3 0,3 54,9 WST-22-1031A 449,0 451,0 2,0 7,47 LX4_3401

Lynx 4

incluant 450,2 450,7 0,5 19,4 499,6 503,1 3,5 4,52 LX4_3457

Lynx 4

incluant 499,6 500,1 0,5 13,0 et 502,7 503,1 0,4 17,5 WST-22-1041B 526,8 529,1 2,3 73,4 61,1 LX4_3430

Lynx 4

incluant 528,4 528,7 0,3 143 100 WST-22-1043 330,7 332,7 2,0 6,19 TLX_3131

Triple Lynx

incluant 330,7 331,0 0,3 20,6 WST-22-1045 291,5 293,7 2,2 29,8 TLX_3158

Triple Lynx

incluant 291,5 291,8 0,3 56,5 WST-22-1046B 315,0 318,0 3,0 54,9 41,8 TLX_3158

Triple Lynx

incluant 315,0 315,6 0,6 157 100 WST-22-1047 138,0 140,1 2,1 5,46 LXM_3345 Lynx WST-22-1048 111,3 113,6 2,3 32,2 LXM_3314

Lynx

incluant 112,7 113,2 0,5 95,2 WST-22-1054 66,0 68,3 2,3 12,8 LXM_3388

Lynx

incluant 67,4 67,9 0,5 34,3 WST-22-1058C 339,3 344,7 5,4 10,6 TLX_3158

Triple Lynx

incluant 339,3 339,9 0,6 41,2 WST-22-1060 99,6 102,1 2,5 19,4 TLX_3121

Triple Lynx

incluant 100,9 101,2 0,3 66,9 WST-22-1062 153,6 156,0 2,4 35,6 TLX_3121

Triple Lynx

incluant 155,0 156,0 1,0 66,8

Remarques : L'épaisseur réelle est estimée à 55-80 % des longueurs présentées dans l'axe de forage. Voir la section « Contrôle de la qualité et protocoles de présentation » ci-dessous. LXM = Lynx Main, LX4 = Lynx 4 et TLX = Triple Lynx.

Forage d'expansion

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Au (g/t)

non coupé Au (g/t)

coupé à

100 g/t Zone Couloir OSK-W-22-2587-W3 1 101,8 1 104,7 2,9 17,8 TLX Triple Lynx OSK-W-22-2587-W5 1 094,3 1 096,7 2,4 8,91 TLX

Triple Lynx

incluant 1 096,3 1 096,7 0,4 36,9 OSK-W-22-2587-W6 1 104,0 1 106,0 2,0 9,11 TLX

Triple Lynx

incluant 1 104,3 1 104,7 0,4 38,5 OSK-W-22-2601-W6 1 096,2 1 099,1 2,9 3,97 TLX_3162

Triple Lynx

incluant 1 096,5 1 096,9 0,4 13,9 OSK-W-22-2605-W4 1 377,1 1 379,1 2,0 6,74 LX4

Lynx 4

incluant 1 378,0 1 378,7 0,7 14,2 OSK-W-22-2646-W6 1 069,7 1 072,4 2,7 30,6 TLX_3158

Triple Lynx

incluant 1 070,1 1 070,5 0,4 72,0 et 1 071,0 1 071,4 0,4 75,8 1 190,1 1 194,2 4,1 16,1 TLX_3172

Triple Lynx

incluant 1 190,1 1 190,8 0,7 58,1 OSK-W-22-2646-W7 1 110,4 1 112,5 2,1 8,53 TLX

Triple Lynx

incluant 1 111,7 1 112,0 0,3 57,1 OSK-W-22-2646-W8 1 165,0 1 167,3 2,3 7,79 TLX_3162

Triple Lynx

incluant 1 166,0 1 166,3 0,3 38,8 1 220,2 1 222,3 2,1 9,82 TLX_3172

Triple Lynx

incluant 1 220,2 1 221,0 0,8 23,2 WST-22-1017 467,0 469,0 2,0 7,03 LX4

Lynx 4

incluant 468,0 469,0 1,0 12,4

Remarques : L'épaisseur réelle est estimée à 55-80 % des longueurs présentées dans l'axe de forage. Voir la section « Contrôle de la qualité et protocoles de présentation » ci-dessous. LX4 = Lynx 4 et TLX = Triple Lynx.

Coordonnées des sondages

Sondage Azimut

(°) Pendage

(°) Longueur

(m) UTM E UTM N Élévation Section OSK-W-22-2587-W3 127 -59 1221 453350 5435673 413 3850 OSK-W-22-2587-W4 127 -59 1218 453350 5435673 413 3850 OSK-W-22-2587-W5 127 -59 1227 453350 5435673 413 3850 OSK-W-22-2587-W6 127 -59 1203 453350 5435673 413 3850 OSK-W-22-2601-W5 125 -61 1215 453425 5435656 412 3900 OSK-W-22-2601-W6 125 -61 1212 453425 5435656 412 3900 OSK-W-22-2605-W4 112 -55 1425 453551 5435669 408 4025 OSK-W-22-2605-W6 112 -55 1404 453551 5435669 408 4025 OSK-W-22-2646-W6 109 -58 1263 453326 5435648 414 3800 OSK-W-22-2646-W7 109 -58 1227 453326 5435648 414 3800 OSK-W-22-2646-W8 109 -58 1254 453326 5435648 414 3800 WST-21-0929A 117 -45 379 453506 5435326 -90 3800 WST-22-1014-W1 123 -37 594 453507 5435332 -47 3800 WST-22-1017 138 -26 561 453344 5435312 -66 3650 WST-22-1022 132 -62 479 453510 5435330 -127 3800 WST-22-1023 120 -48 646 453506 5435326 -90 3800 WST-22-1031A 136 -28 577 453344 5435312 -66 3650 WST-22-1041B 127 -43 585 453507 5435331 -48 3800 WST-22-1043 133 -26 561 453344 5435312 -66 3650 WST-22-1045 104 -54 339 453702 5435376 -198 4000 WST-22-1046B 125 -58 436 453510 5435331 -127 3800 WST-22-1047 130 -12 226 453647 5435347 -187 3950 WST-22-1048 139 -1 169 453647 5435347 -187 3950 WST-22-1054 120 -29 196 453647 5435347 -188 3950 WST-22-1058C 121 -60 520 453511 5435331 -127 3825 WST-22-1060 140 -55 156 453601 5435325 -181 3900 WST-22-1062 144 -59 171 453601 5435325 -181 3900

Zone Lynx

La minéralisation se présente sous forme de veines de quartz gris à translucide avec carbonates, pyrite et tourmaline, et des zones de remplacement par la pyrite et des stockwerks. La minéralisation filonienne est associée à des halos d'altération pénétrative en séricite-pyrite ± silice et contient des sulfures (principalement de la pyrite avec un peu de chalcopyrite, de sphalérite, de galène, d'arsénopyrite et de pyrrhotite) avec de l'or visible localement. La minéralisation de type remplacement est associée à une forte altération pénétrative en silice-séricite-ankérite ± tourmaline et contient de la pyrite disséminée variant de quantités traces à 80 %, avec de l'or visible localement. Les stockwerks de pyrite peuvent former des enveloppes qui atteignent jusqu'à plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur. L'altération en fuchsite est couramment observée et est spatialement circonscrite à proximité des unités de gabbro. La minéralisation se trouve à proximité ou directement aux contacts géologiques entre des intrusions felsiques à texture porphyrique ou bréchique et des rhyolites ou des gabbros encaissants, et peut aussi se trouver le long de contacts entre gabbros et rhyolites.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Louis Grenier, M. Sc. A., géo. (OGQ 800), directeur de l'exploration sur le projet aurifère Windfall d'Osisko et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

L'épaisseur réelle est estimée à 55-80 % des longueurs présentées dans l'axe de forage pour la zone. Les résultats d'analyse n'ont pas été coupés, sauf indication contraire. Les intersections se trouvent à l'intérieur des limites géologiques des principales zones minéralisées, mais n'ont pas été corrélées à des domaines filoniens individuels pour l'instant. Les intervalles présentés comprennent des teneurs moyennes pondérées d'au moins 3,5 g/t Au diluées sur des longueurs d'au moins 2,0 mètres dans l'axe de forage. Les résultats d'analyse de carottes de forage de calibre NQ ont été obtenus soit par pyroanalyse avec tamisage métallique sur des fractions de 1 kilogramme ou par pyroanalyse standard avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique sur des fractions de 50 grammes soit (i) aux laboratoires d'ALS à Val-d'Or (Québec), à Vancouver (Colombie-Britannique), à Lima (Pérou) ou à Vientiane (Laos), soit (ii) aux laboratoires de Bureau Veritas à Timmins (Ontario). La méthode d'analyse par tamisage métallique sur une fraction de 1 kilogramme est privilégiée par le géologue lorsque l'échantillon contient de l'or grossier ou présente un pourcentage plus élevé de pyrite que les sections avoisinantes. Quelques échantillons ont aussi été analysés pour plusieurs éléments incluant l'argent, par la méthode de dissolution à quatre acides et ICP-MS d'ALS Laboratories. La conception du programme de forage, l'assurance de la qualité/contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») et l'interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées employant un programme AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Des échantillons de référence et des blancs sont insérés à tous les 20 échantillons dans le cadre du programme d'AQ/CQ par la Société et par le laboratoire. Environ 5 % des pulpes d'échantillons sont expédiés à d'autres laboratoires pour des analyses de vérification.

À propos du gîte aurifère Windfall

Le gîte aurifère Windfall est situé entre Val-d'Or et Chibougamau, dans la région d'Abitibi au Québec (Canada). L'estimation de ressources minérales (l'« ERM ») définie par Osisko, telle que divulguée dans le communiqué de presse du 10 janvier 2022, est étayée par le rapport technique intitulé « Mineral Resource Estimate Update for the Windfall Project » en date du 10 février 2022 (avec une date d'effet au 21 octobre 2021), et en supposant une teneur de coupure de 3,50 g/t Au, comprend 565 000 tonnes à une teneur de 11,6 g/t Au (210 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales mesurées, 8 907 000 tonnes à une teneur de 10,5 g/t Au (2 994 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales indiquées et 13 035 000 tonnes à une teneur de 8,6 g/t Au (3 585 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales présumées. Les principales hypothèses et les paramètres et méthodes employés pour préparer l'estimation des ressources minérales divulguée dans le communiqué de presse du 10 janvier 2022, dont certains ont été décrits dans le communiqué de presse du 10 janvier 2022, sont décrits plus en détail dans le rapport technique complet portant sur cette mise à jour de l'estimation des ressources minérales conformément au Règlement 43-101 et disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de la Société. Le gîte aurifère Windfall est actuellement l'un des projets à l'étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial. La minéralisation se trouve dans trois zones principales : Lynx, Main et Underdog. La minéralisation se compose généralement de zones subverticales qui suivent les contacts d'intrusifs porphyriques plongeant au nord-est. Les ressources sont définies de la surface jusqu'à une profondeur de 1 600 mètres puisqu'elles englobent désormais la zone Triple 8 (T8). Les ressources excluant T8 sont définies de la surface jusqu'à une profondeur de 1 200 mètres. Le gîte demeure ouvert latéralement et en profondeur. De la minéralisation a été identifiée en surface dans certains secteurs et jusqu'à 2?625 mètres de profondeur dans d'autres secteurs; il existe donc un grand potentiel d'étendre la zone de minéralisation connue en profondeur et dans l'axe de plongée.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources aurifères au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d'Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu'une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d'Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 500 kilomètres carrés).

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d'identifier des informations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives portant notamment sur le fait que le gîte aurifère Windfall est actuellement l'un des projets à l'étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial; les principales hypothèses et les paramètres et les méthodes employés pour préparer l'estimation des ressources minérales dont il est question dans le présent communiqué de presse; les perspectives, le cas échéant, du gîte aurifère Windfall; les délais et la capacité d'Osisko de déposer un rapport technique portant sur l'estimation des ressources minérales dont il est question dans le présent communiqué de presse; les délais et la capacité d'Osisko, le cas échéant, de publier une étude de faisabilité pour le gîte aurifère Windfall; la quantité et le type de forage à réaliser et les délais requis pour mener à terme ces travaux de forage; la cible du forage intercalaire résiduel; la tendance à la hausse des teneurs; le fait que la zone Lynx reste ouverte à l'expansion dans l'axe de plongée; la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales de catégorie mesurée ou indiquée; les futurs travaux de forage au gîte aurifère Windfall; l'importance des activités et des résultats d'exploration historiques. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d'exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d'Osisko de réaliser d'autres activités d'exploration incluant du forage (intercalaire); les droits de propriété et de redevances à l'égard du gîte aurifère Windfall; la capacité de la Société d'obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d'exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient fondées sur ce que la direction estime, ou a estimé à l'époque, être des hypothèses raisonnables, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels que les résultats réels seront conformes à ces informations prospectives, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions, et ni l'une ni l'autre des parties ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. Osisko n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenus dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

