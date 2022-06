L'IATA prévoit plus de 850 millions de passagers et 35 millions de tonnes de fret aérien jusqu'en 2060 pour le Solidarity Transport Hub en Pologne





VARSOVIE, Pologne, 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le Solidarity Transport Hub (STH) est un investissement rentable et porteur de perspectives pour la Pologne et la région d'après les affirmations de l'IATA dans ses dernières prévisions. «?L'achèvement du STH pour la deuxième partie de cette décennie représente un investissement durable à long terme essentiel pour la Pologne?», explique Rafael Schvartzman, vice-président de l'IATA pour l'Europe.

Une organisation internationale avec plus de 70 ans de tradition, représentant 290 compagnies aériennes dans 120 pays, ce qui représente 83 % du trafic aérien total, voilà comment décrire l'Association internationale du transport aérien (IATA) en quelques mots. Elle a préparé des prévisions concernant le trafic aérien en Pologne, y compris la construction de l'aéroport Solidarity en 2027.

L'IATA prévoit qu'en 2024, le trafic aérien en Pologne retrouvera son niveau d'avant la pandémie. En Pologne, cela signifie environ 50 millions de passagers dans tous les aéroports. En 2040, ce chiffre devrait être d'environ 100 millions et de plus de 140 millions de passagers en 2060 (selon le scénario de base).

« Les prévisions sont claires - ce qui nous attend, c'est non seulement un retour aux performances d'avant la pandémie, mais aussi une nouvelle croissance dynamique du marché après 2024 », déclare Marcin Hora?a, vice-ministre des infrastructures et plénipotentiaire du gouvernement pour la STH.

Selon les prévisions de l'IATA, l'aéroport Solidarity devrait être construit pour accueillir 40 millions de PAX. En 2044, il devrait atteindre le niveau de 50 millions de PAX. En 2060, à la fin des prévisions, l'aéroport accueillera jusqu'à 72 millions de passagers dans le scénario le plus optimiste. La prévision de base est de 65 millions de PAX.

« Avec la construction de l'aéroport Solidarity, nous attirerons environ 850 millions de passagers au total d'ici 2060. Il ne pourrait y avoir d'argument plus irréfutable en faveur de la construction du STH », souligne Hora?a.

Les prévisions contiennent également des informations sur le fret aérien. L'IATA prévoit que l'aéroport Solidarity pourrait gagner jusqu'à 20 % de part de marché du fret aérien en Europe centrale et orientale à court terme. Sans le STH, la Pologne aurait manqué 35 millions de tonnes de fret d'ici 2060. Dans un scénario de base, le STH traitera 0,5 million de tonnes en 2030, un million de tonnes en 2035 et jusqu'à 1,76 million en 2060. En conséquence, l'aéroport Sollidarity peut devenir l'une des plus grandes plates-formes de fret en Europe - comme l'aéroport de Francfort, l'aéroport Charles de Gaulle à Paris et Londres Heathrow.

