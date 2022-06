PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works: MMK informe du lancement d'un processus de sollicitation de consentement des obligataires





MMK informe du lancement d'un processus de sollicitation de consentement des obligataires. Le 6 juin 2022 à Magnitogorsk, Russie, PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works (MOEX: MAGN; LSE: MMK) informe du lancement d'un processus de sollicitation de consentement des obligataires ("Sollicitation de consentement").

LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE PAR ACTIONS MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS (le "Garant")

, à l'égard des billets garantis de 500 000 000 USD à 4,375 pour cent, arrivant à échéance en 2024, émis par MMK INTERNATIONAL CAPITAL DAC (l'"Émetteur")

(les "Billets")

(ISIN: XS1843434959 (règlement S) / US553142AA88 (règle 144A); Code commun: 111730628 (règlement S) / 111730628 (règle 144A, code commun))

émis par l'Émetteur et garantis inconditionnellement et irrévocablement par la société publique par actions Magnitogorsk Iron & Steel Works

En raison des restrictions de blocage adoptées par l'UE et le Royaume-Uni, de la rupture de la fonctionnalité transactionnelle entre l'UE et les systèmes de compensation et contrôles des devises déployés par les autorités russes, les paiements d'intérêts réalisés par le Garant au profit des Porteurs de billets pourraient être bloqués, gelés ou retardés pendant une durée indéterminé par les systèmes de compensation ou d'autres entités traitant ces paiements.

Le Garant assure:

disposer des ressources financières suffisantes et faire tout ce qui est en son pouvoir pour effectuer les paiements d'intérêts dus aux Porteurs de billets, dès que le traitement de ces paiements pourra être assuré; préparer, dans l'optique de recevoir les licences des autorités américaines, britanniques et irlandaises compétentes, requises pour garantir le bon exercice des droits et obligations en rapport avec les Billets et en vertu des sanctions en vigueur, les documents qui seront déposés auprès des autorités compétentes.

Compte tenu de ce qui précède, l'Émetteur et le Garant lancent une Sollicitation de consentement et invitent les Porteurs de billets à accepter certains amendements et/ou certaines renonciations aux clauses des Billets aux fins de garantir une exécution efficace et ponctuelle en rapport avec les Billets et afin de protéger les droits et intérêts des Porteurs de billets.

Le Garant encourage les Porteurs de billets à entrer directement en contact avec son service des relations avec les investisseurs et/ou Rybalkin, Gortsunyan, Dyakin and Partners Advocates Bureau ("RGD") pour obtenir une copie du protocole de sollicitation de consentement et pour parler des questions connexes.

Toute la documentation relative à la Sollicitation de consentement, ainsi que toute mise à jour, seront disponibles sur demande auprès de RGD à l'adresse [email protected]. Dans votre communication, veuillez également confirmer le montant nominal cumulé de Billets en votre possession et le lieu du dépositaire.

Les Porteurs de billets peuvent contacter RGD par email à l'adresse [email protected] s'ils ont besoin d'assistance. Dans le cas où les Porteurs de billets auraient des questions supplémentaires, veuillez contacter le service des relations avec les investisseurs du Garant par email à l'adresse: [email protected].

