Le gouvernement du Canada reconnaît John Ware comme une personne d'importance historique nationale

Les talents de cavalier, la générosité et la force de John Ware lui ont assuré une place dans la mythologie de l'Ouest canadien.

LONGVIEW, AB , le 6 juin 2022 /CNW/ - Les désignations historiques nationales nous encouragent à reconnaître à la fois les victoires et les difficultés qui ont fait du Canada ce qu'il est aujourd'hui, et nous aident à réfléchir à la façon de bâtir une société plus inclusive pour les générations actuelles et futures. John Ware était un cow-boy noir qui a réussi sa carrière d'éleveur malgré le racisme, les conditions difficiles de la frontière et le fait d'avoir été réduit en esclavage.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de John Ware comme personne d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada. Cette désignation a été commémorée par une cérémonie spéciale au cours de laquelle une plaque a été dévoilée au lieu historique national du Ranch-Bar U.

En 1882, John Ware est entré dans le district de l'Alberta avec une équipe conduisant des milliers de bovins jusqu'au site de ce qui est devenu le ranch Bar U. Là, il s'est occupé des troupeaux de grandes entreprises d'élevage avant de construire son propre ranch avec sa femme Mildred et leurs enfants. Il a réussi dans un secteur dominé par les Blancs et largement contrôlé par des sociétés bien financées. La générosité de Ware et ses compétences supérieures en tant que cowboy lui ont valu une réputation durable et une place de choix dans la mythologie de l'Ouest canadien.

Le Canada honore la résilience, l'innovation et la détermination des Noirs et reconnaît les contributions importantes qu'ils ont apportées, et qu'ils continuent d'apporter, dans tous les secteurs de la société.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application .

Citations

« Je suis heureux de commémorer l'importance historique nationale de John Ware, qui incarne la résilience et la force des Canadiens noirs. La commémoration consiste à reconnaître les nombreux aspects divers de notre histoire. Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que la population canadienne ait l'occasion d'apprendre toute l'étendue de notre histoire. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Nous avons encore beaucoup à apprendre sur les expériences des cowboys noirs du Canada. Le film John Ware Reclaimed de Cheryl Foggo (seulement en anglais) de l'Office national du film a exposé certains aspects difficiles de l'histoire de Ware, des aspects que nous n'aimons pas voir parce que le racisme ne cadre pas avec nos valeurs occidentales canadiennes de liberté et de mérite. J'ai proposé la candidature de John Ware pour rappeler que toute personne, quelle que soit sa couleur ou son origine, peut avoir sa place dans l'histoire du Canada. Notre riche diversité n'a jamais été une menace pour notre identité. Elle est la raison derrière qui nous sommes. »

Janet Annesley

A proposé la candidature de John Ware à la désignation comme personne d'importance historique nationale.

« Reconnaître John Ware comme une personne d'importance historique nationale le met en lumière, lui et sa belle famille. Cette reconnaissance rend visibles ses réalisations dans le domaine de l'agriculture et ses compétences en tant que cavalier pour tous ceux qui liront cette plaque, tout en honorant la complexité de sa vie et de sa situation. Elle reconnaît aussi simplement qu'il était là. Nous étions et sommes ici. »

Cheryl Foggo

Auteur, dramaturge et cinéaste

A proposé la désignation de John Ware comme personne d'importance historique nationale

« La désignation de John Ware comme personne d'importance historique nationale apporte sa propre histoire unique à la grande histoire du Canada. Des désignations comme celles-ci aident les Canadiens et Canadiennes à mieux comprendre leur pays et certaines des expériences collectives et personnelles qui ont contribué à l'identité et à la société canadiennes. J'encourage l'ensemble de la population canadienne à en apprendre davantage sur les désignations qui reflètent les importantes contributions des Canadiens noirs au patrimoine du Canada. »

Arielle Kayabaga

Députée de London-Ouest et présidente du Caucus des noirs

Les faits en bref

En 1882, John Ware s'est joint à la North West Cattle Company pour conduire plus de trois mille bovins vers le nord, dans le district de l' Alberta . La société établissait un ranch sur les territoires traditionnels des Premières Nations Iyarhe Nakoda (Stoney Nakoda), Siksikaitsitapi (Pieds-Noirs) et Ktunaxa (Kootenay). Cette vaste exploitation bovine serait éventuellement connue sous le nom de ranch Bar U. John Ware a travaillé au ranch Bar U jusqu'en 1884, dressant les chevaux et participant à la construction de l'écurie des chevaux de selle, qui se trouve encore aujourd'hui sur le lieu historique national du Ranch-Bar U.

Le gouvernement du Canada a reconnu plus de 40 personnes, lieux et événements d'importance historique nationale qui reflètent l'importance des Canadiens noirs dans le patrimoine commun de notre pays.

Le Canada reconnaît officiellement la Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, qui a débuté en 2015 et sera observée jusqu'en 2024. La Décennie internationale vise à promouvoir une plus grande reconnaissance mondiale et un plus grand respect des cultures, de l'histoire et du patrimoine des personnes d'ascendance africaine.

reconnaît officiellement la Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, qui a débuté en sera observée jusqu'en 2024. La Décennie internationale vise à promouvoir une plus grande reconnaissance mondiale et un plus grand respect des cultures, de l'histoire et du patrimoine des personnes d'ascendance africaine. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec les Canadiens et Canadiennes afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada.

