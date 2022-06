Solidarité internationale - La CSQ salue la visite au Canada du président du Chili, Gabriel Boric





MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) salue le passage au Canada du président chilien, Gabriel Boric, ce lundi 6 juin. Cette visite précède une rencontre des chefs d'État des Amériques qui se tiendra demain, à Los Angeles.

Rappelons que l'élection du plus jeune chef d'État de l'histoire du Chili, en décembre 2021, est survenue après d'importants bouleversements sociopolitiques et un vaste mouvement de contestation populaire mis en branle par les étudiants et par ailleurs sévèrement réprimé par le gouvernement Piñera.

« Pour la CSQ, l'élection de ce gouvernement de gauche constitue évidemment un moment très important. Il faut savoir que la Centrale, à l'instar d'autres organisations syndicales québécoises, entretient une relation privilégiée avec le peuple chilien qui remonte au début des années 1970 alors que Salvador Allende était élu président du Chili », explique Éric Gingras, président de la CSQ.

« Les organisations syndicales québécoises ont été solidaires du peuple chilien lors du coup d'État fomenté par Augusto Pinochet, en septembre 1973, et elles ont accueilli de nombreux réfugiés politiques et favorisé leur intégration au Québec. Cette fraternité est demeurée vivante au fil des années, et c'est dans cet esprit que nous saluons aujourd'hui la venue au Canada du nouveau président chilien, Gabriel Boric. »

Dans les années 1970 et au début des années 1980, le président de la Corporation des enseignants du Québec (CEQ), Yvon Charbonneau, et la vice-présidente, Monique Fitz-Back, ont notamment participé à des missions de solidarité dans ce pays.

Aussi, l'automne prochain, la CSQ s'associera à la Fondation Salvador-Allende de Montréal pour commémorer le 50e anniversaire de la mort du premier président socialiste au Chili. Plusieurs activités se dérouleront dans le cadre de ces festivités auxquelles un représentant du gouvernement chilien sera d'ailleurs invité.

