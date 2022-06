WCM reconnaît 18 hauts dirigeants qui favorisent l'équité, la diversité et l'inclusion dans la finance Canadienne lors du Gala des Champions du Changement 2022.





TORONTO, 06 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Women in Capital Markets (WCM), un organisme national à but non lucratif créé pour accélérer l'équité, la diversité et l'inclusion dans la finance, est heureux de célébrer les 18 chefs d'entreprise qui ont reçu le prix Champions du changement 2022 de WCM. Ce prix reconnaît l'excellence du leadership, de l'engagement et de la créativité dans la promotion de l'égalité dans l'industrie financière Canadienne.



Les Champions du Changement de WCM recevront leurs prix lors du gala annuel de WCM, qui réunit les plus hauts dirigeants de la finance pour célébrer les progrès vers l'équité, la diversité et l'inclusion. La pandémie de Covid-19 a révélé des inégalités persistantes entre les sexes, et les dirigeants reconnus cette année ont trouvé des moyens nouveaux et innovants de créer et de soutenir des lieux de travail diversifiés et équitables. Le Gala des Champions du Changement de cette année vise à renouveler les engagements de changement pris pendant la pandémie, à maintenir l'élan nécessaire au changement et à renouveler notre détermination à remettre en question le statu quo.

Le Gala 2022 aura lieu au Westin Harbour Castle à Toronto le 8 Juin à 18 h HAE et mettra en vedette le conférencier principal Douglas Turnbull, Vice-Président et Chef National, Canada, DBRS Morningstar et le premier poète lauréat de l'Ontario, Randell Adjei.

Félicitations aux Champions du Changement 2022 de WCM:

Silvio Stroescu - Head, Wealth Digitech Transformation and President, BMO InvestorLine, BMO Wealth Management

Lynn Maki - Managing Director, Global Markets, BMO Capital Markets

Kathy Butler - Managing Director and Head of Capital Markets (BC) and Co-Head of Technology & Innovation Investment Banking, CIBC Capital Markets.

Ryan Fan - Managing Director & Vice-Chair, Global Markets, CIBC Capital Markets

Andrew Cherry - Head of Global Markets, Canada, HSBC Securities Canada Inc.

Valerie Lemieux - Managing Director, Head of Institutional Clients Group, Canada, Sustainable Finance Lead, Global Banking & Markets, HSBC

Irene Lopes - AVP & HR Partner, Manulife Investment Management

Leo Zerilli - Head of Wealth and Asset Management, Canada, Manulife Investment Management

Sean St. John - Executive Vice President, Managing Director, Head of Fixed Income, Co-Head of Risk Management Solutions, National Bank

Maude Leblond - Managing Director & Head, Financial Institutions & Securitization, National Bank

Jo Taylor - President & CEO, Ontario Teachers' Pension Plan

Emily O'Donohue - Director and Associate General Counsel, Ontario Teachers' Pension Plan

Sue Mezzanotte - Managing Director and Deputy Head of Global Credit, RBC Capital Markets

Mat Owens - Managing Director, Quantitative & Technology Services, RBC Capital Markets

Loretta Marcoccia - Executive Vice President and Chief Operating Officer, Global Banking and Markets, Scotiabank

Chris Manning - Senior Vice President, Global Business Payments, Global Banking and Markets, Scotiabank

Tamara Finch - Executive Managing Director & Global Head of Financial Sponsors, TD Securities

Tim Wiggan - Vice Chair and Co-Head of Global Markets, TD Securities, and Executive Vice President, TD Bank Group

« La pandémie redéfinit notre façon de travailler. La création de lieux de travail plus flexibles et inclusifs reste essentielle alors que nous gérons les risques de pandémie », a déclaré Lara Zink, Présidente et Chef de la direction de WCM. « Nos commanditaires continuent d'appliquer les leçons apprises et s'engagent à accroître la représentation des professionnels de la finance qui s'identifient comme des femmes. Nous sommes ravis que les Champions du Changement de WCM soutiennent la mission de WCM tout en menant des efforts pour accroître l'équité, la diversité et l'inclusion dans leurs organisations.»

À propos de WCM

WCM est une organisation nationale à but non lucratif fondée en 1995. Nous exécutons notre mission à travers:

Renforcer la littératie en matière d'équité Amplifier la diversité des talents Unir le secteur financier Canadien

Nos partenaires comprennent les principaux courtiers appartenant à des banques Canadiennes, des courtiers indépendants et étrangers, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance, des régimes de retraite importants, des organismes de réglementation, des bourses et des cabinets de conseil. Notre communauté de 3 500 membres professionnels et étudiants fait de WCM le plus grand réseau de professionnels de la finance au Canada qui se sont réunis pour voter pour une équité, une diversité et une inclusion accrues.

Façons de soutenir notre mission envers l'équité et la diversité :

Devenez membre de WCM sur wcm.ca/join

Soutenir la recherche WCM en remplissant de futures enquêtes et en partageant avec des collègues

Amplifiez et partagez les recherches et les rapports WCM en interne dans votre entreprise, dans votre réseau et sur les réseaux sociaux

Pour plus d'informations, veuillez nous envoyer un courriel à [email protected] , [email protected]

