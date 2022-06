Message de la gouverneure générale et commandante en chef du Canada à l'occasion de la Journée des Forces armées canadiennes





OTTAWA, ON, le 5 juin 2022 /CNW/ - En tant que gouverneure générale et commandante en chef du Canada, je tiens à féliciter toutes les personnes qui célèbrent la Journée des Forces armées canadiennes.

Cette année a apporté son lot de changements et de défis aux membres des Forces armées canadiennes (FAC). Collectivement, vous faites face à de dures vérités, tout en continuant à vous attaquer aux problèmes importants auxquels les FAC sont confrontées. Des FAC qui font ce qui est nécessaire pour s'améliorer. Des FAC qui accueillent la diversité et l'égalité dans leurs rangs.

En outre, vous avez été appelés à servir dans votre pays et à l'étranger pour prêter main forte non seulement dans le cadre de conflits, comme la guerre déchirante en Ukraine, mais aussi lors de catastrophes climatiques, d'incendies de forêt et de la pandémie en cours.

Dans toutes les épreuves, et malgré les nombreux défis qui réclament votre intervention, vous êtes toujours là pour notre pays. Vous continuez à faire notre fierté.

J'ai pu voir votre travail de près. Au cours de la dernière année, j'ai visité des troupes au Koweït et au Qatar. J'ai rencontré des Rangers canadiens en service dans le Nord et j'ai célébré leur 75e anniversaire avec eux à Victoria. J'ai remis des distinctions honorifiques à des membres des FAC en reconnaissance de leur service méritoire, de leur bravoure et de leur dévouement à la nation. J'ai rencontré des vétérans et des militaires de tout le pays, et je leur ai fait part de toute ma fierté pour leurs efforts. Et chaque fois que je rencontre des hommes ou des femmes qui ont porté l'uniforme au service de notre pays, je cherche à connaître leur histoire. Je cherche à connaître leur façon de prendre soin de soi, à la fois sur le plan physique et mental.

À l'occasion de la Journée des Forces armées canadiennes, je remercie tous les membres de nos Forces qui consentent tant de sacrifices pour notre pays, et aussi les familles de ceux et celles qui ont choisi de servir. Par vos actions, vous édifiez un avenir meilleur pour le Canada et pour le monde.

Mary Simon

