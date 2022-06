Déclaration du premier ministre à l'occasion du troisième anniversaire du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées





OTTAWA, ON, le 3 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du troisième anniversaire de la publication du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones qui ont été portées disparues, qui ont perdu la vie trop tôt ou qui continuent d'être victimes de violence. Nous rendons également hommage aux familles et aux Survivantes qui ont eu le courage de nous faire part de leurs expériences douloureuses afin que nous puissions prendre des mesures concrètes pour faire face à cette tragédie bouleversante qui persiste et entamer le processus de guérison. Votre douleur est incommensurable, et je vous remercie de la force et de la résilience dont vous faites preuve en racontant vos histoires.

« Notre système judiciaire a laissé tomber les peuples autochtones. La violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones au Canada est une bien triste tragédie nationale. Il y a trois ans aujourd'hui, l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a présenté son rapport final, qui a confirmé ce que les peuples autochtones savent depuis longtemps : pendant des générations, le Canada les a laissés tomber. Le rapport a révélé que la tragédie des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées découle de violations et d'abus systémiques des droits de la personne, y compris les droits inhérents, les droits issus des traités et les droits constitutionnels.

« Nous devons reconnaître et affronter ces vérités afin de donner suite aux appels à la justice de l'Enquête et aller de l'avant ensemble pour donner du pouvoir aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones et éliminer la violence dont elles sont victimes. Le gouvernement du Canada est résolu à apporter les changements nécessaires pour mettre fin à cette tragédie et travaille en étroite collaboration avec les peuples autochtones, les familles, les Survivantes, les communautés et les provinces et territoires en tant que partenaires égaux.

« L'année dernière, le Plan d'action national a été lancé en partenariat avec les familles, les Survivantes, les dirigeants et nos partenaires autochtones ainsi qu'avec les provinces et les territoires pour mettre fin à cette crise. Si nous voulons véritablement atteindre cet objectif, nous devons adopter une approche pangouvernementale. C'est pourquoi le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires à la mise en oeuvre de la Voie fédérale, qui énonce nos engagements et nos contributions au Plan d'action national. La Voie fédérale vise à faire les investissements nécessaires dans quatre domaines thématiques : la culture, la santé et le bien-être, la sûreté et la sécurité humaines et la justice, afin de mettre fin aux causes systémiques de la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes autochtones 2SLGBTQQIA+.

« En cet anniversaire important, je réitère l'engagement du gouvernement du Canada à continuer de travailler avec les Survivantes, les familles, les communautés et les provinces et territoires pour mettre fin à la tragédie des personnes disparues et assassinées. Nous n'oublierons pas celles qui ne sont jamais rentrées chez elles et nous honorerons leur mémoire en travaillant sans relâche pour bâtir un avenir meilleur, où chacun est à l'abri de la violence. Aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones : aujourd'hui et chaque jour, nous vous aiderons à reprendre le pouvoir et la place qui vous sont dus. »

Si vous ou une personne de votre entourage êtes touchés par la tragédie des personnes disparues et assassinées et avez besoin d'un soutien émotionnel immédiat, veuillez composer le 1-844-413-6649. Vous pouvez également avoir accès à des services de soutien en santé mentale, comme le counseling en santé mentale, le soutien émotionnel communautaire et les services culturels, ainsi qu'à une aide pour les frais de déplacement pour aller voir des Aînés et des guérisseurs traditionnels qui habitent loin de chez vous.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 3 juin 2022 à 12:01 et diffusé par :