Préserver les histoires des Juifs sépharades et mizrahim au Canada - Exposition et nouvelle collection à Bibliothèque et Archives Canada

GATINEAU, QC, le 3 juin 2022 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et Sephardi Voices sont ravis d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle exposition à Ottawa ainsi que le don de la collection canadienne de Victor et Edna Mashaal.

Cette collection en ligne a été donnée à BAC par Sephardi Voices, un organisme patrimonial international. Elle comprend près de 100 entrevues en français et en anglais, des portraits, des documents et des photographies concernant la communauté sépharade et mizrahim au Canada. Le public peut consulter la collection canadienne de Victor et Edna Mashaal sur le site Web de Sephardi Voices.

De plus, BAC accueille l'exposition L'exode oublié - Un refuge au Canada, qui tiendra l'affiche à Ottawa jusqu'à la fin de juin 2022. Elle raconte l'histoire de la dernière génération de Juifs sépharades et mizrahim nés en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Iran, avant qu'un million d'entre eux ne fuient les persécutions au milieu du 20e siècle. Les portraits ont été pris par Liam Sharp. Henry Green, professeur d'études religieuses à l'Université de Miami, et David Langer, directeur des relations avec les médias à Sephardi Voices, sont les conservateurs.

Exposition : L'exode oublié - Un refuge au Canada

Horaire : Du 3 au 30 juin 2022

Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h

Lieu : Rez-de-chaussée de Bibliothèque et Archives Canada

395, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Aucune réservation n'est requise pour aller voir l'exposition.

Merci de consulter les mesures de sécurité en vigueur.

L'exposition comprend des images tirées de la collection canadienne de Victor et Edna Mashaal. Les personnes qui ne pourront se rendre sur place pourront les voir sur le site Web de Sephardi Voices.

Citations

« Nous sommes ravis d'accepter le don de la collection canadienne de Victor et Edna Mashaal par Sephardi Voices. Des contributions de cette nature diversifient le patrimoine documentaire du pays. Elles aident aussi Bibliothèque Archives Canada à remplir son mandat, qui consiste à inclure, préserver et diffuser les histoires des divers peuples qui forment le Canada d'aujourd'hui et de demain. »

Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« L'exposition de Sephardi Voices montre comment le Canada multiculturel accueille les réfugiés venus de partout, leur donnant espoir que leurs voix seront entendues. »

Henry Green, président fondateur de Sephardi Voices

« C'est l'histoire de réfugiés habités par la nostalgie, et parfois par de pénibles souvenirs. Toute cette beauté est gravée dans leur visage. »

Liam Sharp, photographe de l'exposition L'exode oublié - Un refuge au Canada

Faits en bref

Le Canada est maintenant le quatrième foyer en importance de la communauté juive au monde.

est maintenant le quatrième foyer en importance de la communauté juive au monde. La diaspora sépharade descend des Juifs expulsés d'Espagne au 15 e siècle. Bon nombre d'entre eux avaient migré en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

siècle. Bon nombre d'entre eux avaient migré en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La diaspora juive mizrahim vient d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Asie centrale.

Dans les décennies qui ont suivi la fondation de l'État d'Israël en 1948, près d'un million de Juifs sont devenus réfugiés, fuyant leurs terres ancestrales au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Iran .

. Près de 90 % des Sépharades-Mizrahim ont dû trouver refuge dans d'autres pays.

