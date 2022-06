AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada et ses partenaires souligneront le premier anniversaire de la Voie fédérale et du Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées





GATINEAU, QC, le 2 juin 2022 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, accompagné de l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, de l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, de Hilda Anderson-Pyrz, présidente du Cercle national des familles et des survivants, et de Sylvia Maracle, représentante de la communauté 2ELGBTQQIA+, tiendront une conférence de presse pour marquer le premier anniversaire de la Voie fédérale et du Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

Participation des médias :

Les membres des médias sont invités à poser des questions lors de la conférence de presse en personne. Il sera impossible de participer par téléphone ou virtuellement.

Date : Le vendredi 3 juin 2022

Heure : 11 h (HE)

Lieu :

Salon Haida Gwaii

Musée canadien de l'histoire

100, rue Laurier

Gatineau, QC K1A 0M8

