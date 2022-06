Le groupe Repeats investit dans Daly Plastics pour développer une plateforme paneuropéenne de recyclage des plastiques





Les plans d'investissement et d'expansion placent Repeats en position de leader du recyclage du polyéthylène basse densité en Europe

AMSTERDAM, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe Repeats B.V. (« Repeats »), plateforme paneuropéenne de recyclage des plastiques axée sur la production de polyéthylène basse densité recyclé de haute qualité (« PEBD »), a annoncé aujourd'hui avoir réalisé un investissement dans Daly Plastics (« Daly Plastics », « Daly » ou « l'Entreprise »), un producteur de PEBD recyclé situé dans l'est des Pays-Bas, près d'Apeldoorn. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. Repeats est une société du portefeuille d'Ara Partners (« Ara »), société mondiale de capital-investissement spécialisée dans la décarbonisation industrielle.

L'investissement de Repeats dans Davy Plastics représente une étape importante dans la construction d'une plateforme paneuropéenne de recyclage des plastiques. Sous la direction de Repeats, Daly prévoit de presque doubler sa capacité de production pour répondre à la demande croissante de PEBD recyclé en Europe. L'investissement de Daly s'appuie sur la base initiale de Repeats en Espagne, avec une expansion vers d'autres pays européens prévue plus tard cette année.

Daly Plastics utilise un procédé mécanique pour transformer les déchets plastiques issus du commerce, de l'industrie et de l'agriculture en résine adaptée à des usages commerciaux et industriels. Daly Plastics, qui fournit de la résine PEBD recyclée à des clients de premier plan depuis plus de 35 ans, est dirigée par Peter Daalder, qui y travaille depuis sa création en 1985. M. Daalder continuera à diriger les opérations néerlandaises et ses projets d'expansion.

« Daly Plastics jouit d'une réputation exceptionnelle dans le secteur en tant que principal recycleur de PEBD en Espagne, a déclaré Greg Rung, PDG de Repeats. Nous sommes ravis que Peter Daalder et son équipe rejoignent Repeats et impatients de mettre à profit leur succès actuel. Nous percevons une occasion importante pour Daly Plastics de continuer à pénétrer les marchés néerlandais et allemand tout en étant en mesure de servir plus de clients internationaux grâce à des paillettes de plastique de qualité supérieure produites avec la dernière technologie disponible. »

« Nous nous réjouissons de nous associer à Repeats et Ara pour étendre nos activités et notre portée géographique, a déclaré Peter Daalder, PDG de Daly. Nous partageons avec Repeats l'ambition de devenir le plus grand recycleur indépendant de PEBD en Europe et nous considérons nos efforts comme essentiels pour établir une solution circulaire au problème croissant des déchets plastiques en Europe. »

« Nous sommes très impressionnés par l'entreprise bâtie par Peter, sa famille et toute l'équipe Daly, a déclaré Tuan Tran, associé chez Ara Partners. La plateforme Repeats est bien positionnée pour une croissance rapide et nous envisageons de construire le plus grand producteur indépendant de résines PEBD recyclées en Europe. Notre investissement dans Daly Plastics aura un impact significatif sur notre démarche constante de décarbonisation du marché européen des plastiques. »

À propos de Repeats

Basée aux Pays-Bas, Repeats - Recycled PE AT Scale - est une plateforme paneuropéenne de recyclage des plastiques transformant les déchets plastiques de polyéthylène (« PE ») en résine adaptée à une variété d'applications commerciales et industrielles en plastique flexible. Repeats a également investi dans Anviplas, une entreprise de recyclage de PEBD basée en Catalogne, en décembre 2021. Pour plus d'informations sur Repeats, veuillez consulter le site web www.repeats-group.com.

À propos de Daly Plastics

Fondée en 1985 et basée à Zutphen, aux Pays-Bas, Daly Plastics produit du PEBD recyclé à partir de déchets plastiques post-consommation et de déchets plastiques agricoles qui peuvent être utilisés pour l'emballage. Pour plus d'informations sur Daly Plastics, veuillez consulter le site www.dalyplastics.nl

À propos d'Ara Partners

Ara Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements de décarbonisation industrielle. Ara Partners investit dans les secteurs de l'industrie et de la production, des produits chimiques et matériaux, de l'efficacité énergétique et des carburants verts, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture, en cherchant à créer des entreprises avec un impact significatif sur la décarbonisation. Elle opère depuis ses bureaux de Boston dans le Massachusetts, de Houston au Texas et de Dublin en Irlande. Ara Partners a clôturé son deuxième fonds avec environ 1,1 milliard de dollars US d'engagements de capitaux en septembre 2021. Pour plus d'informations sur Ara Partners, veuillez consulter le site Web www.arapartners.com.

