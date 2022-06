Bombardier annonce une nouvelle nomination au sein de son équipe de direction pour la Chine





MONTRÉAL, 02 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a l'honneur d'annoncer la nomination de Jianwei Zhang comme premier dirigeant, Bombardier Chine, avec prise d'effet immédiate.



La nomination de ce professionnel aguerri réaffirme l'engagement de Bombardier envers la Chine, où la Société continue d'offrir des avions d'affaires chefs de file du marché et de fournir des services après-vente dans son centre de service situé stratégiquement à Tianjin.

« Je me réjouis du retour de Jianwei chez Bombardier, de nouveau à la barre de notre important avant-poste en Chine. Avec son réseau solide, son excellente réputation et sa profonde compréhension de la Chine et de l'Occident, Jianwei est l'ambassadeur parfait de notre Société et constituera une passerelle entre les différentes cultures pour renforcer la présence et l'impact de Bombardier sur le marché chinois de l'aviation d'affaires », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction. « Sa nomination et l'intense activité de notre centre de service de Tianjin témoignent de notre engagement à long terme envers la Chine comme marché stratégique clé et de l'importance que nous accordons au soutien de nos clients dans la région. »

Jianwei Zhang, qui par le passé a déjà fait partie de l'équipe de direction de Bombardier, relèvera d'Éric Martel. Il compte plus de 26 années d'expérience dans les secteurs de l'aéronautique et des transports, dont il a passé la majorité dans plusieurs fonctions chez Bombardier.

Bombardier entretient une solide présence en Chine, où elle offre ses gammes d'avions long-courriers novateurs Challenger et Global, reconnus pour leur design de cabine, leurs performances et leur fiabilité haut de gamme. La Société offre également un éventail complet de services de maintenance et de soutien à son centre de service de Tianjin.

À propos de Bombardier



Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la fabrication d'avions d'affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu'ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d'avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d'un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, ainsi que de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d'activités liées aux aérostructures, d'assemblage ou de finition d'avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l'entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu'un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l'entreprise, y compris le rapport sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance de Bombardier sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l'avant-garde de l'industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Global et Challenger sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

