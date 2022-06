Shanghai Electric publie son rapport 2022 sur la responsabilité sociale d'entreprise





SHANGHAI, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric a annoncé la publication de l'édition 2022 de son rapport annuel sur la responsabilité sociale d'entreprise (RSE), qui met en lumière la performance et les réalisations de la Société en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG) au cours de l'exercice 2021.

Shanghai Electric publie ce 13e rapport RSE alors qu'elle continue de faire avancer son engagement à améliorer la transparence de ses pratiques ESG et à accélérer la transformation énergétique mondiale par le biais de sa stratégie verte. Dans le rapport, Shanghai Electric présente non seulement ses innovations technologiques qui stimulent le développement de ses trois secteurs d'activité clés, à savoir l'équipement énergétique, l'équipement industriel et les services intégrés, mais aussi les progrès importants réalisés dans la mise en oeuvre de sa stratégie relative au carbone, qui vise à atténuer les problèmes climatiques mondiaux. En outre, le rapport met en avant une foule d'initiatives lancées par Shanghai Electric en vue d'améliorer les compétences des employés et des diplômés. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des efforts de la Société visant à libérer le potentiel professionnel des employés et à doter le secteur de l'énergie d'une main-d'oeuvre prête pour l'avenir.

« Les entreprises du monde entier continuent de faire face aux répercussions négatives de la pandémie actuelle, qui a non seulement retardé les efforts visant à rajeunir l'économie mondiale, mais aussi entravé la coopération internationale et la lutte contre le changement climatique. Face à une confluence de défis mondiaux, Shanghai Electric a décidé d'accorder une priorité aux technologies à faibles émissions de carbone et à la transformation numérique, alors que la Société s'efforce de devenir un leader et un innovateur dans le secteur de l'énergie nouvelle », a écrit Shanghai Electric dans le rapport.

Habiliter les générations futures grâce aux percées technologiques

Afin de déployer des technologies innovantes et fiables et d'apporter des solutions aux changements climatiques à l'échelle de l'écosystème énergétique, Shanghai Electric a augmenté ses investissements dans l'éolien offshore tout en renforçant sa capacité de recherche et développement dans le but de stimuler l'innovation en matière de stockage d'énergie. Outre les moteurs de croissance commerciale que sont la numérisation, l'automatisation et la durabilité, Shanghai Electric s'appuie également sur ses technologies de pointe en matière d'équipements industriels afin de développer des solutions d'automatisation et des solutions systématiques destinées à l'énergie intelligente, à la fabrication intelligente et à l'infrastructure intelligente. Sur le plan des services intégrés, la Société accélère ses efforts de transformation du modèle d'affaires afin de favoriser la servitisation de ses produits.

Intégrer les facteurs ESG pour en faire un pilier central des activités de la Société

Pour continuer à optimiser sa surveillance et sa gestion des facteurs ESG, Shanghai Electric a mis sur pied un comité ESG chargé d'élaborer la stratégie générale de la Société relative aux enjeux ESG. Le comité évalue non seulement les risques écologiques des activités commerciales de la Société, mais aussi son rendement et ses progrès en matière d'ESG.

À l'appui des objectifs de la Chine en matière de carboneutralité et de plafonnement du carbone, Shanghai Electric répond à la transition vers les énergies renouvelables en proposant des solutions d'affaires innovantes et en dotant ses produits d'une technologie d'économie d'énergie pour contribuer à la réduction des émissions de carbone. En outre, Shanghai Electric travaille avec ses partenaires afin de mettre en place une chaîne d'approvisionnement verte et soumise aux normes les plus élevées, afin de s'assurer que chaque étape du cycle de vie d'un produit est exécutée de manière responsable, de la conception à la fabrication, en passant par l'exploitation et la maintenance.

Par ailleurs, le rapport décrit de façon détaillée les mesures de Shanghai Electric visant à lutter contre les problèmes environnementaux, et présente des données sur les efforts déployés par la Société pour réduire sa consommation d'eau et d'énergie, ainsi que ses émissions de gaz à effet de serre, de polluants et de déchets, conformément à son objectif de devenir une entreprise globalement durable dans les décennies à venir.

Accélérer la transformation écologique pour assurer un avenir durable

Shanghai Electric accélère le développement et l'application de technologies à faibles émissions de carbone, notamment l'hydrogène, le stockage d'énergie et le captage du carbone, tout en tirant parti de ses avantages commerciaux pour promouvoir le développement et la construction de nouveaux projets énergétiques. En parallèle, la Société améliore constamment le plan directeur et la feuille de route de ses solutions et services renouvelables afin d'augmenter leurs capacités de consommation d'énergie nouvelle.

Shanghai Electric a aidé les Émirats arabes unis a amorcer leur transition vers l'énergie verte en construisant la Dubai Photovoltaic Energy Storage Station (centrale de stockage d'énergie photovoltaïque). Équipé d'un système photovoltaïque de 400 KW et d'un système de stockage d'énergie par batterie de classe 1 MWh, le projet remplace les générateurs diesel utilisés par les bureaux de Shanghai Electric à Dubaï par des sources d'énergie renouvelables.

Habiliter la prochaine génération d'ingénieurs électriciens avec des programmes de développement des compétences

L'équité fait partie intégrante de la culture d'entreprise de Shanghai Electric, et la Société promeut activement la diversité, l'équité et l'inclusion en créant un environnement de travail ouvert et reconnaissant envers tous. Shanghai Electric crée un espace de travail où les employés peuvent déterminer leur parcours professionnel par eux-mêmes, et offre des canaux et des plateformes qui leur permet de mettre en valeur et de développer leurs compétences professionnelles. En 2021, Forbes a nommé Shanghai Electric parmi les « meilleurs employeurs de Chine », classant la Société au 15e rang sur la liste.

Pour s'assurer d'offrir des chances égales aux employés, et pour les aider à réaliser leur potentiel, Shanghai Electric a mis en place des programmes de formation professionnelle destinés aux travailleurs. Adapté aux besoins des employés de multiples secteurs d'activité, le programme de formation interne vise à répondre aux différents intérêts des employés et à satisfaire leurs besoins particuliers, facilitant ainsi leur croissance professionnelle. En outre, Shanghai Electric oeuvre en faveur du développement des jeunes en s'associant à des universités et des établissements d'enseignement afin d'offrir une série de programmes de formation hors ligne conçus de façon à favoriser l'employabilité des étudiants universitaires.

Diriger le développement du secteur énergétique chinois

Pour offrir une plateforme où les leaders de l'industrie peuvent se réunir afin d'échanger des idées, de renforcer les partenariats d'affaires et de discuter des opportunités et des défis auxquels est confrontée l'industrie énergétique chinoise, Shanghai Electric a organisé une série de forums, de conférences et de symposiums en 2021, réunissant au total 72 experts de l'industrie et plus de 700 chercheurs canadiens. Dans le cadre de ces événements nationaux, les entreprises ont lancé 103 projets et signé 22 accords. En outre, Shanghai Electric a consacré 3,4 % de son chiffre d'affaires total à la recherche et au développement en 2021, et les dépenses de R&D consacrées à ses technologies et équipements clés augmentent d'année en année.

