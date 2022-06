The LYCRA Company participera à une table ronde lors de la réunion annuelle du Conscious Fashion and Lifestyle Network des Nations Unies





The LYCRA Company, le leader mondial du développement de fibres innovantes et de solutions technologiques pour l'industrie du textile et de l'habillement, participera à une table ronde lors de la réunion annuelle inaugurale du Conscious Fashion and Lifestyle Network (Réseau pour une mode et un lifestyle responsables) des Nations Unies, qui aura lieu le 2 juin au siège des Nations Unies à New York.

The LYCRA Company, qui a récemment lancé sur le marché les fibres COOLMAX® et THERMOLITE® , entièrement fabriquées à partir de déchets textiles, est particulièrement bien placée pour participer à la discussion intitulée «Consommation et production responsables: la conception de produit à notre époque». À cette occasion, Jean Hegedus, directrice du développement durable, The LYCRA Company, expliquera comment la Société développe à grande échelle des solutions de recyclage pour relever le défi des déchets textiles.

La réunion rassemblera les membres du comité consultatif du Conscious Fashion and Lifestyle Network des Nations Unies et les partenariats enregistrés par les parties prenantes de l'industrie, les médias, les gouvernements et les entités de l'Organisation des Nations Unies. Ils mettront en lumière les actions, les solutions et les initiatives des secteurs de la mode et du lifestyle visant à renforcer l'engagement et les efforts de mise en oeuvre des Objectifs de développement durable adoptés en 2015 par les États membres des Nations unies. Les discussions porteront sur la lutte contre la crise climatique, la réalisation de l'égalité des genres tout au long de la chaîne de valeur et la garantie d'une reprise post-pandémie résiliente.

«The LYCRA Company reconnaît que la trajectoire vers un avenir plus durable exige un effort collectif de l'ensemble de l'industrie, a déclaré Kerry Bannigan, directeur exécutif du Fashion Impact Fund. Nous sommes ravis que la Société se joigne à notre première réunion annuelle pour discuter de solutions qui accéléreront la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable par le secteur de la mode et du lifestyle.»

À l'heure où l'industrie du vêtement cherche à développer rapidement des solutions en faveur de l'économie circulaire, The LYCRA Company se concentre sur diverses innovations en matière de fibres et de tissus permettant de réduire ou de réacheminer les déchets, en évitant d'orienter les matériaux utilisés vers les décharges. La gamme d'offres recyclées EcoMade de la Société inclut les fibres LYCRA ®, COOLMAX® et THERMOLITE® fabriquées à partir de déchets pré- et post-consommation. The LYCRA Company invite l'industrie à visiter le site Web Keep in the Loop with LYCRA pour en savoir plus sur ses dernières innovations durables et ses avancées en matière de circularité et sur les possibilités de collaboration.

La réunion annuelle inaugurale du Conscious Fashion and Lifestyle Network des Nations Unies est co-organisée par le Bureau des Nations Unies pour les partenariats et le Fashion Impact Fund.

Biographie de Jean Hegedus, porte-parole de The LYCRA Company:

Jean Hegedus est directrice du développement durable de The LYCRA Company. Mme Hegedus possède plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie textile. Avant de rejoindre The LYCRA Company en 2019, elle a tout d'abord travaillé avec The DuPont Company, puis INVISTA. Au cours de sa carrière, elle a occupé divers postes dans le secteur public, le marketing, les licences et l'image de marque. En 2007, elle a commencé à travailler dans le segment du denim, en apportant à ce marché plusieurs innovations importantes, notamment les technologies EcoMade LYCRA ® XFIT, LYCRA® dualFX®, LYCRA® BEAUTY et LYCRA®. C'est justement son travail au sein du segment du denim qui l'a sensibilisée au besoin de solutions plus durables et, en juillet 2019, elle a été nommée directrice du développement durable pour The LYCRA Company. Mme Hegedus est titulaire d'une maîtrise en communications de l'Université du Delaware.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les secteurs de l'habillement et des soins personnels. La société, dont le siège social est situé à Wilmington, dans l'État américain du Delaware, est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique, ses solutions durables et son support marketing inégalé. The LYCRA Company possède les marques grand public et commerciales de premier plan suivantes: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®et TACTEL®. L'histoire de The LYCRA Company remonte à 1958 avec l'invention du fil d'élasthanne d'origine: la fibre LYCRA®. Aujourd'hui, The LYCRA Company s'attache à ajouter de la valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable des consommateurs. Pour plus d'informations, visiter le site www.thelycracompany.com.

LYCRA® est une marque commerciale de The LYCRA Company.

À propos du Conscious Fashion and Lifestyle Network des Nations Unies

Le Conscious Fashion and Lifestyle Network est une plateforme en ligne hébergée par les Nations Unies (ONU) destinée aux parties prenantes de l'industrie, aux médias, aux gouvernements et aux entités de l'Organisation des Nations Unies. Le réseau présente des opportunités de collaborations et permet de former des partenariats qui accélèrent la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable. Le Conscious Fashion and Lifestyle Network des Nations Unies est une initiative conjointe du Bureau des Nations Unies pour les partenariats, de la Division des Objectifs de développement durable - Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, et du Fashion Impact Fund. Les principales entités du réseau organisent des événements parallèlement aux principales réunions du calendrier des Nations Unies et publient des rapports sur les réalisations du réseau.

