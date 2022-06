Les taux d'intérêt augmentent à nouveau - Voici ce que les propriétaires doivent faire maintenant selon nesto





MONTRÉAL, 01 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec la nouvelle d'une autre hausse importante des taux d'intérêt de la Banque du Canada ce matin, beaucoup se demandent ce que cela signifie pour les propriétaires actuels au Canada. nesto a une réponse : renouveler ou refinancer. La société de prêt hypothécaire en ligne a annoncé cette semaine qu'elle offrirait désormais la plus longue période de retenue de taux offerte au Canada, soit 150 jours.



La volatilité des taux d'intérêt n'ayant jamais été aussi élevée - les changements moyens documentés dans le rapport de données exclusif de nesto s'élèvent à 11 par mois, comparativement à une moyenne de seulement 2 par mois en 2021 - il est clair que les changements de taux se poursuivront jusqu'à l'été 2022.

"Le paiement moyen d'un prêt hypothécaire à taux fixe de 500 000 $ ayant augmenté de 375 $ et de 213 $ pour un prêt hypothécaire à taux variable de 500 000 $ au cours des six derniers mois, il est plus que jamais temps pour les propriétaires de verrouiller leur taux le plus bas disponible aujourd'hui pour éviter de payer d'autres augmentations", a déclaré Malik Yacoubi,Président et co-fondateur de nesto. "C'est exactement la raison pour laquelle nous offrons une période de verrouillage des taux de 150 jours. Ceci permet à chacun d'avoir l'esprit tranquille face au marché actuel et de disposer de suffisamment de temps pour envisager la consolidation de dettes afin d'améliorer les liquidités parmi d'autres opportunités d'économies."

Pour limiter l'impact des hausses de taux et de l'inflation, le verrouillage des taux pour le refinancement et le renouvellement permettra aux consommateurs de réaliser des économies à long terme.

À propos de nesto: nesto a pour mission d'offrir une expérience de financement hypothécaire positive et transparente, simplifiée du début à la fin. L'entreprise cherche à offrir aux Canadiens et Canadiennes les outils, les conseils, et surtout la confiance nécessaire pour prendre une décision éclairée quant à l'engagement financier le plus important de leur vie. Grâce à la technologie, nesto permet aux Canadiens d'obtenir le meilleur prêt hypothécaire en fonction de leurs besoins, sans négociation, et ainsi d'économiser des milliers de dollars en intérêts. Les experts hypothécaires nesto offrent un soutien inégalé à leurs clients pour financer l'achat de leur propriété. Pour en savoir plus, consultez le site de nesto .

