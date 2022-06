L'ACARR aide les administrateurs de fonds de pension à tenir compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et à élaborer des stratégies d'investissement appropriées





TORONTO, 01 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le nouveau livre blanc de l'Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite (ACARR), Considérations fiduciaires relatives aux questions environnementales, sociales et de gouvernance pour les régimes de retraite canadiens , l'ACARR examine comment les régimes de retraite devraient tenir compte des risques ESG et mettre en oeuvre une stratégie ESG appropriée.

Les administrateurs des régimes de retraite canadiens sont des fiduciaires qui ont d'importantes obligations, notamment celle d'investir les actifs des régimes de retraite pour garantir la sécurité des pensions et le versement des prestations promises. La façon dont les régimes de retraite peuvent, et devraient, tenir compte des risques ESG à la lumière des obligations fiduciaires applicables à l'investissement des fonds de pension est une question que les administrateurs de régimes de retraite du monde entier s'efforcent de gérer. Les facteurs environnementaux peuvent inclure des éléments tels que les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation de l'eau/des terres et les déchets, tandis que les facteurs sociaux peuvent inclure la diversité de la main-d'oeuvre et la gestion de la sécurité, et les considérations pertinentes en matière de gouvernance peuvent être la structure, la surveillance et les rapports. La volatilité des taux d'intérêt, les pandémies, la longévité, l'inflation, les fluctuations monétaires, les questions géopolitiques et une grande variété d'autres risques, comme le changement climatique, rendent la tâche du fiduciaire encore plus difficile.

On prend de plus en plus conscience que l'investissement durable, y compris l'attention portée aux facteurs ESG, peut faire partie des pratiques d'investissement responsable, et on reconnaît que certains risques d'investissement deviennent plus aigus. Selon Statistique Canada, la valeur marchande des actifs détenus par les fonds de pension en fiducie canadiens s'élevait à environ 2,14 billions de dollars en mai 2022 ; il s'agit donc d'actifs importants pour l'économie canadienne. En outre, le gouvernement fédéral a annoncé son intention d'aller de l'avant avec des exigences de divulgation des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), y compris les risques liés au climat, pour les régimes de retraite sous réglementation fédérale.

Considérations fiduciaires relatives aux questions environnementales, sociales et de gouvernance pour les régimes de retraite canadiens présente plusieurs recommandations en matière de législation, de réglementation et de rapports sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui permettraient aux régimes de retraite d'y voir plus clair dans ce domaine complexe et en constante évolution de la gestion des régimes.

L'ACARR est le principal organisme de défense des intérêts d'un système de revenu de retraite équilibré, efficace et durable au Canada. Nos membres gèrent des régimes de retraite pour des millions de participants.

