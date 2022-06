/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mercredi 1 juin 2022/

15 h 45

Le premier ministre assistera à la cérémonie de lever du drapeau sur la Colline du Parlement pour souligner le Mois de la Fierté. Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, Randy Boissonnault, la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge, et la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, seront également présents.