CDNGLOBALMD poursuit son expansion d'un océan à l'autre avec l'ouverture d'un bureau à Ottawa





DE NOUVELLES OPÉRATIONS POUR OFFRIR UNE EXPERTISE COMPLÈTE, UN SAVOIR-FAIRE LOCAL ET DES CAPACITÉS MONDIALES

OTTAWA, ON, le 1er juin 2022 /CNW/ - CDNGLOBAL a le plaisir d'annoncer son expansion sur le marché de l'immobilier commercial à Ottawa, dans la foulée de son engagement à couvrir l'ensemble du pays. Les nouvelles opérations seront dirigées par un vétéran de l'immobilier commercial, Philip Zunder, qui occupera le poste de président-courtier attitré de CDNGLOBAL (OTTAWA) ltée.

« Philip se joint à nous pour diriger CDNGLOBAL (OTTAWA) ltée. Il poursuit ainsi sa brillante carrière dans la vente et la location de biens immobiliers commerciaux dans la région de la capitale nationale depuis près de 40 ans. Son dévouement envers ses clients et son expertise locale sont attestés par son portefeuille, qui comprend la cession de bureaux, d'immeubles à usage mixte, de commerces de détail et de propriétés industrielles, d'hôtels, de maisons de retraite, d'immeubles d'habitation et de terrains vacants à bâtir », a déclaré Agron Miloti, président, chef de la direction et cofondateur de CDNGLOBAL.

« L'équipe de Decathlon Commercial Realty (qui, à partir du 1er juin 2022, évoluera sous le nom de CDNGLOBAL (OTTAWA) ltée) et moi-même sommes ravis de faire partie du plan de croissance ambitieux de CDNGLOBAL, et plus particulièrement de l'harmonisation avec les opérations de l'entreprise à Montréal, pour aider à renforcer la plateforme dans l'Est du Canada. En 2021, la région d'Ottawa a connu des investissements immobiliers historiques, avec 3,3 milliards de dollars de transactions enregistrées, dont plus de la moitié dans les secteurs multifamiliaux et les bureaux. Je suis impatient de tirer parti de la croissance continue prévue à Ottawa avec le réseau de courtiers de CDNGLOBAL », a déclaré Philip Zunder, président et courtier attitré de CDNGLOBAL (OTTAWA) ltée.

CDNGLOBAL (OTTAWA) ltée recrute immédiatement des experts en immobilier commercial, industriel et de détail qui peuvent s'attendre à être bien rémunérés et soutenus par une équipe inégalée dans l'industrie, alors qu'ils lancent leurs activités.

About CDNGLOBAL®

Proudly Canadian. Privately owned. Client focused.

A progressive team of leading real estate advisors focused on building strong relationships and powering prosperity through innovative commercial real estate solutions based on localized market intelligence, trust, and human connectivity. Designed to serve you better, CDNGLOBAL solutions are tailor-made to suit our clients' short-term goals and long-term success. CDNGLOBAL provides a wide range of commercial real estate services including industrial, office, and retail leasing, capital markets, investment sales, and commercial real estate advisory services. With expert localized teams in every major Canadian market as well as strategic global partnerships, our clients gain access to any service they seek, in the markets they need, through a single point of contact - your strategic ally in business. Our team's singular goal is to use our shared resources, expertise, and market intelligence, along with a collaborative and entrepreneurial approach, to deliver the single best strategic solution for each and every client. Based in Vancouver, British Columbia, CDNGLOBAL has offices across Canada. For more information, please go to www.cdnglobal.com.

