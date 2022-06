Pulpex et ses partenaires commerciaux unissent leurs forces pour concevoir le futur de l'emballage durable





Lancement du film « Pulpex Home » à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement

Le film dépeint un avenir pas si lointain où les marques de tous les jours sont emballées dans des bouteilles en papier

Une nouvelle technologie d'emballage en papier permettra de réduire la dépendance à l'égard du plastique

LONDRES, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- En s'associant à Pulpex, certaines des plus grandes entreprises mondiales de produits de consommation emballés (CPG) exploitent désormais le pouvoir de la collaboration pour développer une bouteille en papier largement recyclable et renouvelable. Diageo, Unilever, PepsiCo, GSK Consumer Healthcare, Castrol, The Estée Lauder Companies et Kraft Heinz conçoivent et testent chacun des bouteilles en papier Pulpex pour certaines marques de leurs portefeuilles.

« Ces entreprises se sont réunies dans le cadre d'un partenariat remarquable et puissant pour innover dans le domaine de l'emballage durable », a déclaré Scott Winston, PDG de Pulpex. « Nos efforts communs pour développer des solutions d'emballage en papier aideront chaque entreprise à atteindre ses objectifs de durabilité. »

À l'approche de la Journée mondiale de l'environnement (le 5 juin), Pulpex a publié un court métrage qui imagine un avenir pas si lointain où les produits ménagers quotidiens seront facilement disponibles dans des emballages en papier Pulpex. Le 'Pulpex Home' emmène les spectateurs dans une maison familiale contemporaine pour découvrir des marques de consommation emblématiques dans des bouteilles Pulpex, notamment :

Diageo ? Johnnie Walker Black Label Scotch Whisky

Dirt Is Good (OMO/Persil) - Le détergent pour le linge de Unilever / Soins capillaires Love Beauty and Planet®

PepsiCo ? LIFEWTR®

GSK Consumer Healthcare- Centrum Adult Multivitamins / Le bain de bouche parodontaxtm

Castrol® ? Lubrifiant pour moteur

Kraft Heinz ? le ketchup aux tomates de Heinz®

Une version interactive du film, qui est disponible sur son propre site web www.pulpexhome.com , permet aux spectateurs d'en savoir plus sur les efforts de durabilité de chacune des entreprises présentées.

« La campagne de la Journée mondiale de l'environnement 2022 appelle à une action collective et transformatrice à l'échelle mondiale pour célébrer, protéger et restaurer notre planète », a déclaré Winston. « L'extension de la bouteille en papier Pulpex à plusieurs catégories de produits est un exemple de ce qui peut être accompli grâce à une véritable collaboration. Nous croyons que notre emballage en papier fera partie de la solution mondiale pour réduire notre dépendance au plastique. »

Fabriquées à partir de pâte de bois certifiée FSC provenant de forêts gérées de manière responsable, les bouteilles Pulpex sont conçues pour être recyclables dans des flux de déchets de papier standard[1]. Les bouteilles sont personnalisables par leur forme, leur taille, leur couleur et leur étiquetage pour répondre aux besoins des marques.

Le procédé Pulpex, qui fait l'objet de plusieurs brevets, consiste à pressuriser de la pâte de bois provenant de matières premières renouvelables[2] dans des récipients à moule unique, à la faire durcir puis à vaporiser l'intérieur de la bouteille avec un revêtement exclusif de qualité alimentaire qui n'affecte pas le processus de recyclage du papier. Les plans et les délais de lancement des bouteilles en papier sur le marché varient en fonction de la marque et du produit spécifique.

À propos de Pulpex

Pulpex Limited est une entreprise de technologie d'emballage durable qui propose la première bouteille unique au monde en papier brevetée, personnalisable et à moule, fabriquée à partir de pâte de bois certifiée FSC et provenant de sources responsables.

Pulpex Limited est une collaboration entre Pilot Lite Group et Diageo PLC. Pilot Lite est un pionnier et un leader international de la gestion des risques qui investit directement dans la propriété intellectuelle des entreprises et la convertit en entreprises autonomes génératrices de revenus. Diageo est un leader mondial dans le domaine des boissons alcoolisées avec une collection exceptionnelle de marques vendues dans plus de 180 pays à travers le monde.

[1] Les bouteilles Pulpex sont recyclables là où des installations de recyclage sont présentes

[2] https://www.pulpex.com/faq

