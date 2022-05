Déclaration - Le gouvernement du Canada accueille favorablement le rapport de la vérificatrice générale sur l'analyse comparative entre les sexes Plus





OTTAWA, ON, le 31 mai 2022 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, et la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante en réponse au troisième rapport de vérification de rendement de la vérificatrice générale sur l'analyse comparative entre les sexes (ACS) Plus :

« Le gouvernement du Canada entreprend une ACS Plus dans l'élaboration et la mise en oeuvre de ses programmes, politiques et services afin de s'assurer que personne n'est laissé pour compte. Chaque ministre du gouvernement fédéral a pour mandat d'appliquer l'ACS Plus dans la prise de décisions dans l'ensemble de ses portefeuilles. Cette analyse est cruciale, car elle continue de refléter la diversité accrue de la population canadienne et cerne les causes profondes de la discrimination et des inégalités structurelles, ainsi que les possibilités de promouvoir l'égalité dans tout ce que nous faisons.

Les conclusions du rapport de la vérificatrice générale de 2022 portent sur la mise en oeuvre de l'ACS Plus au ministère des Femmes et de l'Égalité des genres, au Secrétariat du Conseil du Trésor et au Bureau du Conseil privé en réponse à certaines recommandations du rapport du vérificateur général de 2015 sur l'ACS Plus. Le rapport a également examiné l'utilisation et la disponibilité des données à l'appui de l'ACS Plus.

Nous prenons acte des constatations de la vérificatrice générale du Canada. En tant que responsables fédéraux, nous avons travaillé ensemble pour donner suite aux recommandations du rapport de 2015 et mieux intégrer une optique intersectionnelle dans les politiques et les décisions du gouvernement du Canada. Cela comprend rendre l'ACS Plus obligatoire dans toutes les propositions budgétaires fédérales, les présentations au Conseil du Trésor et les mémoires au Cabinet, et investir plus de 200 millions de dollars dans la recherche et des données ventilées. Bien que des progrès aient été réalisés, nous reconnaissons que des lacunes subsistent et nous devons saisir toutes les occasions de nous améliorer.

En s'appuyant sur les conclusions du rapport de 2022, un plan d'action sera rédigé pour continuer à tirer parti de l'approche ACS Plus du gouvernement du Canada. Nous continuerons également de travailler avec d'autres ministres, ministères et organismes pour soutenir l'application de l'ACS Plus dans les processus décisionnels de l'ensemble du gouvernement. »

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 13:00 et diffusé par :