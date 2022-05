Takeda présente les dernières recherches de son portefeuille et de son pipeline d'oncologie à l'ASCO et à l'EHA





Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (« Takeda ») a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera des données lors de deux congrès scientifiques qui se tiendront ce printemps : la 58e e Réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), du 3 au 7 juin à Chicago, Illinois et le 30 º Congrès de l'Association européenne d'hématologie (EHA) du 9 au 12 juin à Vienne, en Autriche. Les dernières recherches de Takeda en oncologie se concentrent sur l'amélioration des soins aux patients tout en explorant de nouvelles approches pour les patients dont les options de traitement sont limitées.

Les présentations de données couvrent un éventail de cancers, y compris le lymphome, la leucémie, le myélome multiple et le cancer du poumon non à petites cellules, y compris les premiers résultats des thérapies expérimentales qui tirent parti du système immunitaire inné.

« Les données que nous avons présentées aux congrès médicaux de ce printemps sont révélatrices de notre quête pour lutter contre le cancer et de notre capacité à travailler en collaboration avec des partenaires pour développer nos capacités de recherche », a déclaré Christopher Arendt, Docteur, responsable de l'unité de thérapie cellulaire et de domaine thérapeutique en oncologie de Takeda. « En plus de partager des données sur les thérapies actuellement approuvées, nous sommes impatients de présenter les premiers résultats de nos programmes cliniques sur l'immunité innée (dont beaucoup explorent de nouveaux mécanismes d'action) qui, selon nous, ont le pouvoir de faire progresser le domaine de l'oncologie et de transformer les normes actuelles de soins. »

Une liste complète des résumés sponsorisés par les entreprises est disponible pour l'ASCO et l'EHA.

L'engagement de Takeda en faveur de l'oncologie

Notre mission principale en matière de R&D est de fournir de nouveaux médicaments aux patients atteints de cancer dans le monde entier grâce à notre engagement envers la science, à l'innovation de pointe et à notre passion pour l'amélioration de la vie des patients. Qu'il s'agisse de nos thérapies hématologiques, de notre solide portefeuille de produits ou de nos médicaments contre les tumeurs solides, nous nous efforçons de rester à la fois innovants et compétitifs pour apporter aux patients les traitements dont ils ont besoin. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.takedaoncology.com.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et axé sur la recherche et le développement, dont le siège est au Japon. Il s'engage à découvrir et à fournir des traitements qui transforment la vie, guidé par son engagement envers les patients, son personnel et la planète. Takeda concentre ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : Oncologie, Génétique rare et hématologie, Neurosciences et Gastro-entérologie (GI). Nous réalisons également des investissements ciblés en R&D dans les thérapies dérivées du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à améliorer la vie des gens en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant parti de notre moteur et de nos capacités de R&D collaboratifs améliorés pour créer un pipeline robuste et diversifié. Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires du secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://www.takeda.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 12:45 et diffusé par :