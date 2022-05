Quo Beauty s'éclate avec sa collection inspirée de la Fierté





Pharmaprix lance en édition limitée un assortiment plus vaste et plus audacieux de maquillages et d'accessoires avec sa nouvelle collection FiertéMC de Quo BeautyMC, et remet une partie des profits à Pflag Canada

MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW/ - Pharmaprix annonce aujourd'hui le retour de sa collection FiertéMC de Quo BeautyMC, qui contient plus de 60 nouveaux produits et accessoires de beauté. Avec cette collection offerte en édition limitée, Pharmaprix souhaite encourager les Québécois à célébrer la Fierté, avec couleur et confiance.

« Être inclusif et célébrer l'amour sous toutes ses formes est au coeur des activités de Quo Beauty », déclare Kelly Jessop, vice-présidente, Gestion des catégories, Pharmaprix. « Cette année, nous voulions célébrer la Fierté avec une collection plus grande, plus forte et plus dynamique, inspirée par la créativité de nos clientes et clients. »

Pour donner vie à la collection, Quo BeautyMC s'est associée à l'artiste de Drag populaire et vedette de la télévision, Icesis.

« Pendant la Fierté, c'est le moment d'être créatif et d'oser sortir des sentiers battus », dit Icesis. « C'est le moment d'essayer des looks graphiques avec des traceurs liquides, d'être plus audacieux avec la couleur pour les lèvres et d'être spectaculaire avec ses cils. C'est le moment de s'aimer soi-même, de s'exprimer et de se sentir en confiance lorsqu'on sort de sa zone de confort. »

Cette année, Pharmaprix poursuit son engagement pris en 2021, soit de soutenir la communauté LGBTQ2S+ en versant à Pflag Canada *10 % des ventes de la collection Fierté de Quo Beauty, jusqu'à concurrence de 20 000 $. Grâce à un don additionnel de 20 000 $, le détaillant soutiendra également des organismes qui consacrent des ressources et des services à la communauté par le biais de programmes de sensibilisation, d'éducation et de défense des droits au pays.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre contribution à une plateforme créative qui permet à la population de célébrer l'inclusion, l'acceptation et l'amour de soi », poursuit Kelly. « Notre plus récente collection est disponible en magasin et en ligne, ce qui permet à nos clients de créer facilement leurs propres looks inspirés de la Fierté cette année. »

La gamme comprend des noms de produits amusants, comme Love is Love et Can't Hide my Pride, ainsi que des noms de nuances comme Bold, Loud, Proud, Fab et Fearless. La collection comprend des traceurs pour les yeux hydrofuges, des fards à paupières, des faux cils, des autocollants pour sourcils, des vernis à ongles et des accessoires aux couleurs vives, y compris un ensemble de pinceaux arc-en-ciel, un chapeau de pêche, un serre-tête, des lunettes de soleil et plus encore.

La collection FiertéMC de Quo BeautyMC est offerte en magasin et en ligne dès maintenant et jusqu'au 18 juin 2022, ou jusqu'à épuisement des stocks. La gamme de maquillage est végétalienne, sans cruauté et certifiée PETA et elle est vendue dans un emballage minimal. Tous les pinceaux à maquillage sont sans cruauté et faits de fibres synthétiques à 100 %, offrant une application de haute performance qui tire parti des dernières avancées technologiques et de conception.

À propos de Pharmaprix :

Pharmaprix inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Les plus de 1 300 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec). De plus, la société, à titre de propriétaire-exploitant de 43 établissements Wellwise détenus par Shoppers Drug MartMC et d'un site Web de commerce électronique, Wellwise.ca, est le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient la plateforme en ligne de Cannabis médical de PharmaprixMC pour la vente de cannabis médical, le Réseau de santé spécialisé Pharmaprix inc., fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients ainsi que MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée. Pharmaprix est une division indépendante et unique de Les Compagnies Loblaw Limitée.

Pour en savoir plus, rendez-vous à https://magasiner.pharmaprix.ca/Shop/brand/quo-beauty.

* Pharmaprix versera 10 % de toutes les ventes de la collection FiertéMC Quo BeautyMC à concurrence d'une contribution maximale de 20 000 $.

