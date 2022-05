THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS DÉCERNE SON ICON AWARD 2022 À WAWIRA NJIRU





LONDRES, 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- Nouvelle récompense annoncée à l'avance par The World's 50 Best Restaurants : la nutritionniste kenyane Wawira Njiru, fondatrice et directrice de l'association à but non lucratif Food for Education, remporte l'Icon Award 2022. Ce prix distingue une personnalité dont la contribution exceptionnelle au secteur de l'alimentation mérite une reconnaissance internationale, et qui a utilisé son exposition pour sensibiliser l'opinion publique et susciter des changements positifs.

Alors que l'on estime que 80 % des écoliers kényans ne bénéficient pas d'un repas à l'école, Wawira Njiru pense qu'aucun enfant ne devrait avoir à apprendre l'estomac vide. Après une maîtrise en sciences de l'alimentation à l'université en Australie, elle fonde Food for Education en 2016, en commençant par 25 repas par jour. L'association fournit aujourd'hui des repas nourrissants à 40 000 enfants par jour, dans des écoles partout au Kenya, et contribue ainsi à stimuler la fréquentation au primaire et à lutter contre la faim. Elle a livré plus de sept millions de repas jusqu'ici, améliorant ainsi la nutrition, les performances scolaires et les taux de passage au lycée.

En s'approvisionnant en produits frais directement auprès des agriculteurs, Food for Education a également permis de soutenir l'économie locale. Les repas sont préparés dans une cuisine centralisée selon des normes de sécurité alimentaire internationalement reconnues, et ils sont délivrés aux écoliers grâce à une technologie durable de pointe. Pendant la pandémie du COVID-19, l'association a également fourni des colis alimentaires et réalisé des transferts d'argent pour pouvoir livrer à domicile plus de 2 millions de repas aux enfants et à leurs familles.

Food for Education utilise Tap2Eat, une plateforme numérique permettant aux parents de payer les repas subventionnés avec de l'argent mobile. Le montant est ensuite crédité sur un portefeuille virtuel lié à un bracelet intelligent NFC, que les élèves portent et utilisent en fonction de leurs besoins, il n'y a ainsi ni transfert ni perte d'argent. Wawira Njiru espère étendre le programme à l'ensemble du Kenya, et même au-delà.

William Drew, directeur du contenu des World's 50 Best Restaurants, déclare : "L'Icon Award récompense les véritables pionniers de la sphère alimentaire et nous sommes honorés de pouvoir le remettre cette année à Wawira Njiru pour son travail exceptionnel."

D'autres prix spéciaux seront décernés jusqu'à la cérémonie des World's 50 Best Restaurants 2022, parrainée par S.Pellegrino et Acqua Panna, qui se tiendra à Londres le 18 juillet.

