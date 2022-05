Un consortium emmené par Todd Boehly et Clearlake Capital finalise l'acquisition de Chelsea Football Club





Le consortium dirigé par Todd Boehly, président-directeur général d'Eldridge, et Clearlake Capital Group, L.P. (conjointement avec ses sociétés affiliées, "Clearlake"), annonce aujourd'hui la conclusion du transfert de propriété du Chelsea Football Club ("Chelsea FC" ou le "Club"). Le consortium est complété par Hansjörg Wyss, fondateur de la Fondation Wyss, et Mark Walter, cofondateur et PDG de Guggenheim Capital. MM. Walter et Boehly sont également propriétaires des Dodgers, des Lakers et des Sparks de Los Angeles. La transaction a été validée par le gouvernement du Royaume-Uni, la Premier League et les autres autorités compétentes.

Selon les termes de l'accord, MM. Boehly et Clearlake assumeront conjointement le contrôle et la gouvernance du Club. M. Boehly assumera la présidence du holding.

MM. Boehly et Clearlake ont l'intention d'investir dans des domaines essentiels qui permettront de développer et d'améliorer la compétitivité de Chelsea, comme le réaménagement de Stamford Bridge, de nouveaux investissements au sein de l'Académie, de l'équipe féminine et du stade de Kingsmeadow. Les propriétaires poursuivront également les importants projets de la Fondation Chelsea.

"Nous sommes particulièrement honorés de prendre les rênes du Chelsea Football Club", a déclaré M. Boehly. "Notre engagement est total - à 100% - à chaque minute de chaque match. Notre projet en tant que propriétaires est très clair: nous voulons que les supporters soient fiers. Outre notre engagement à développer l'équipe des jeunes et à attirer les meilleurs talents, notre stratégie consiste à investir dans le club à long terme et à capitaliser sur l'histoire exceptionnelle de Chelsea. Je tiens personnellement à remercier les ministres et les fonctionnaires du gouvernement britannique, ainsi que la Premier League, pour leur travail qui a permis de concrétiser ce projet."

Dans le cadre de la transaction, M. Behdad Eghbali et M. José E. Feliciano, cofondateurs et associés gérants de Clearlake, ont déclaré: "Nous sommes impatients d'engager les ressources nécessaires pour permettre à Chelsea de pérenniser son rôle de leader du football anglais et mondial, et de favoriser le développement des talents du ballon rond. Nous remercions par ailleurs les autorités pour leur contribution tout au long du processus. En tant que pionniers en matière d'investissement sportif et médiatique, nous sommes ravis de nous associer à M. Todd ainsi qu'aux autres membres du consortium afin de développer considérablement le club en tant que plateforme mondiale. Nous étendrons ensemble les investissements du Club dans les infrastructures, la technologie et la science du sport pour soutenir l'incroyable équipe de football et l'équipe commerciale de Chelsea. L'objectif est de tirer parti de cette croissance afin de stimuler encore davantage la réussite sur le terrain."

Les nouveaux propriétaires saluent le dévouement et le professionnalisme du ministère du Numérique, de la Culture, des Médias et du Sport, du Trésor de Sa Majesté et de la Premier League dans leur évaluation de cette transaction historique et complexe.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, Moelis & Company LLC, et Robey Warshaw LLP ont agi en tant que conseillers financiers du nouveau consortium. Latham & Watkins LLP, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et Sidley Austin LLP ont agi en tant que conseillers juridiques.

The Raine Group a agi en tant que conseiller financier exclusif de Fordstam Limited et du Chelsea FC. Northridge Law LLP, Simmons & Simmons LP, et Pillsbury, Winthrop, Shaw, Pittman LP ont agi en tant que conseillers juridiques.

