IG GESTION DE PATRIMOINE S'ALLIE À CARBON STREAMING CORPORATION AFIN D'OFFRIR DES FONDS ARRIMÉS AUX EFFORTS MONDIAUX VERS LA CARBONEUTRALITÉ





Les Portefeuilles Action climat IG parmi les premiers fonds canadiens à compenser les émissions attribuables aux actifs par l'achat et le retrait de crédits carbone

TORONTO et WINNIPEG, MB, le 31 mai 2022 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (« IG ») et Carbon Streaming Corporation (NEO: NETZ) (OTCQB: OFSTF) (FSE: M2Q) (« Carbon Streaming ») sont heureuses d'annoncer qu'elles ont travaillé en collaboration pour positionner les Portefeuilles Action climat IG (les « Portefeuilles ») comme des solutions de placement durables et uniques pour les investisseurs canadiens, qui sont arrimées aux efforts mondiaux vers la carboneutralité grâce à l'achat et au retrait de crédits carbone pour compenser les émissions attribuables aux actifs en portefeuille.

Les Portefeuilles Action climat IG, une série de quatre solutions gérées diversifiées, donnent aux clients des moyens d'appuyer la transition mondiale vers la carboneutralité et de profiter des occasions de croissance qui y sont associées. Ils sont conçus pour offrir une exposition à un certain nombre d'approches climatiques aptes à avoir un effet positif sur la planète et pour produire divers résultats allant de la protection du capital et de la production de revenus à l'appréciation à long terme du capital.

Dans le cadre de l'entente conclue avec Carbon Streaming, les émissions estimées des Portefeuilles seront compensées par l'achat et le retrait de crédits carbone, ce qui améliore l'impact environnemental des Portefeuilles.1 À la première année d'existence des Portefeuilles, des crédits carbone ont été achetés et retirés de la réserve de biodiversité Rimba Raya (« Rimba Raya ») connue mondialement.

« Cette initiative conjointe avec IG, l'une des principales sociétés de gestion de patrimoine au Canada, constitue une innovation emballante et vitale à laquelle nous sommes fiers de contribuer pour les investisseurs canadiens, a déclaré Justin Cochrane, chef de la direction de Carbon Streaming. Cette collaboration vient appuyer deux de nos principaux piliers stratégiques, soit l'établissement de partenariats pour la lutte aux changements climatiques et la poursuite de l'objectif de zéro émission nette à l'échelle mondiale. »

Rimba Raya, qui est l'un des plus grands projets de conservation de forêt marécageuse de tourbe dans le monde, cherche à prévenir la déforestation de terres auparavant destinées à être converties en plantations pour la production d'huile de palme. L'initiative inclut des programmes de subsistance pour les villages locaux qui sont compatibles avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, et le site du projet abrite également l'une des dernières populations sauvages d'orangs-outans de la planète.

« Nous sommes enchantés de collaborer avec Carbon Streaming afin d'offrir aux Canadiens un moyen d'exercer un réel impact en matière de changements climatiques tout en planifiant leur avenir financier, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. En mettant à profit l'expertise de Carbon Streaming, nous pouvons poursuivre la transition des Portefeuilles Action climat IG vers la carboneutralité et nous offrons à nos clients la possibilité d'avoir un impact positif sur notre planète. »

Au sujet de Carbon Streaming

Carbon Streaming est une société guidée par les principes ESG unique en son genre, qui offre aux investisseurs une exposition aux crédits carbone, un instrument clé utilisé par les gouvernements et les sociétés pour atteindre leurs objectifs de carboneutralité et d'émissions nettes nulles. Le modèle de gestion de la société se concentre sur l'acquisition, la gestion et la croissance d'un portefeuille d'investissements diversifiés et de qualité supérieure dans des projets ou des entreprises qui, directement ou indirectement, génèrent des crédits carbone volontaires ou de conformité ou sont activement impliqués à cet égard.

La société investit du capital dans le cadre d'ententes de gestion de crédits carbone conclues avec des promoteurs et des propriétaires afin d'accélérer la création de projets de crédits compensatoires qui autrement n'auraient peut-être jamais vu le jour. Bon nombre de ces projets auront d'importants avantages économiques et sociaux connexes, en plus de la réduction ou de l'élimination potentielle des émissions de carbone.

La société a conclu des ententes de gestion des crédits carbone pour au-delà de 10 projets dans le monde touchant l'écologie, le biocharbon, les réchauds écologiques et la filtration de l'eau. Carbon Streaming entend continuer de bâtir et de diversifier son portefeuille d'investissements de qualité supérieure à court terme.

Au sujet d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue d'autres services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 111,6 milliards de dollars au 30 avril 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 257,4 milliards de dollars au 30 avril 2022.

Avis

Les références à des sites Web et à des sources externes contenues dans ce communiqué de presse sont fournies à des fins d'information et ne constituent pas des déclarations de IG Gestion de patrimoine et Carbon Streaming Corporation.

________________________________________________________ 1 Le montant en crédits carbone pouvant être acquis (et retirés du marché) par le fonds sous-jacent dans lequel investit un Portefeuille Action climat IG est assujetti au plafond annuel maximum ci-après, qui correspond à un pourcentage de la valeur liquidative du Portefeuille Action Climat IG concerné : Actions mondiales et Équilibré mondial d'actions, 0,08 %; Équilibré mondial neutre et Équilibré mondial à revenu fixe, 0,07 %. Les Portefeuilles Action climat IG sont gérés par la Société de gestion d'investissement I.G. Ltée. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

