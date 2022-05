2e édition du Sommet sur les enquêtes internationales et droit pénal des affaires





CRIMES ÉCONOMIQUES, FRAUDE ET ENQUÊTES INTERNATIONALES : DISCUSSIONS FRANCHES POUR MIEUX GÉRER LE RISQUE

MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Près de 200 participants de la communauté d'affaires montréalaise ont assisté jeudi dernier à la deuxième édition du Sommet sur les enquêtes internationales et en droit pénal des affaires organisé par Davies.

Loretta Lynch, ex-Procureure générale des États-Unis lors de la présidence de Barack Obama, y était présente à titre d'invitée d'honneur. Les conférenciers locaux et internationaux ont partagé leur expérience et les dessous de dossiers qui ont fait la une à travers le monde, notamment :

le scandale de la FIFA et l'enquête mondiale sur la corruption dans le football international qui en a découlée

l'enquête du procureur spécial Robert Mueller portant sur les efforts déployés par la Russie dans les médias sociaux, et en matière de cyber renseignements pour chercher à influencer l'élection présidentielle américaine de 2016

l'affaire Meng Wanzhou d'Huawei et les procédures d'extradition vers les États-Unis

la saga judiciaire impliquant François Fillon, ancien Premier ministre de la France et ex-candidat à la présidence française

la cohabitation nécessaire des policiers, des avocats de la défense et des journalistes dans le cadre d'enquêtes en matière de crimes économiques

La gestion et prévention de la fraude et autres délits économiques représentent des défis complexes et en constante évolution auxquels toutes les organisations peuvent être confrontées à tout moment. Le Sommet offre l'occasion d'échanger sur les expériences et meilleures pratiques en abordant des sujets aussi sensibles que confidentiels. Son objectif est de bâtir une communauté avisée, au fait des dernières tendances.

«?Plus que jamais, les organisations doivent être vigilantes et se doter de règles de gouvernance adéquates pour prévenir ou gérer les crimes économiques pouvant notamment causer des dommages importants d'ordre réputationnel et financier?», explique Loretta Lynch, ex-Procureure générale des États-Unis, maintenant associée chez Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, à New York.

Léon Moubayed, associé chez Davies, ajoute : « Aucune organisation n'est entièrement à l'abri d'un employé mal intentionné, d'une enquête, d'une fraude ou d'un scandale. Que nos clients se trouvent de ce côté de l'Atlantique, en Europe, au Moyen-Orient ou en Asie, ils peuvent être confrontés à tout moment à ce type de situation. En bâtissant une communauté d'affaires autour de ces enjeux, nous souhaitons que les entreprises soient adéquatement outillées afin d'y faire face ».

Pour plus d'information au sujet de Sommet visiter : www.dwpv.com.

À propos de Davies

Davies est un cabinet de premier plan disposant de bureaux à Montréal, à Toronto et à New York. Le cabinet, dont la pratique est axée sur le droit des affaires et le règlement des différends, est constamment au coeur des opérations et des causes les plus complexes en matière commerciales et financières.

