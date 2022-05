Verimatrix annonce sa participation prochaine aux évènements BroadcastAsia et Money 20/20 Europe





Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour sa participation à deux événements prévus en juin 2022 :

BroadcastAsia ? 1-3 Juin ? Singapore Expo

BroadcastAsia, un des événements de l'Asia Tech x Singapore, rassemble des acteurs régionaux de la distribution, des médias et du divertissement autour des dernières tendances dans le domaine de la distribution, de la technologie, de la production et des contenus, de l'esport et des jeux. François Cavalade, Head of Channels and Alliances de Verimatrix, participera à un groupe de discussion le vendredi 3 juin de 10h20 à 11h dans la salle Garnet #214. Ce groupe discutera des innovations en matière de création, de distribution et de monétisation de contenu.

Money 20/20 Europe ? 7-9 Juin ? Rai Amsterdam

Considéré comme "le lieu de rencontre privilégié des professionnels de la fintech", Money 20/20 Europe a rassemblé en 2021 plus de 4 000 participants issus de plus de 1 900 entreprises. L'événement est très attendu par les acteurs du secteur des paiements, des fintechs et plus généralement des services financiers en Europe. Les experts Verimatrix Threat Defense y présenteront les avantages des solutions de protection des applications et des clients, considérées comme de précieux outils opérationnels par un grand nombre d'entreprises.

Les experts de Verimatrix seront présents sur chacun des événements pour échanger autour des derniers enjeux de l'industrie et présenter les dernières innovations. Les demandes de rendez-vous se font directement en ligne.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

