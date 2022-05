La SCHL publie ses résultats du premier trimestre de 2022?





OTTAWA, ON, le 30 mai 2022 /CNW/ - La volatilité des taux d'intérêt attribuable à l'évolution du marché et la diminution du nombre de règlements d'assurance versés en raison de la hausse persistante des prix des logements ont eu une incidence sur les résultats financiers trimestriels de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), comme l'indique le rapport du premier trimestre de 2022 publié aujourd'hui.??

Par rapport au premier trimestre de 2021, nous avons constaté une augmentation des volumes et une hausse des primes et droits perçus pour tous nos produits : assurance pour propriétaires-occupants souscrite à l'unité, assurance pour immeubles collectifs et assurance de portefeuille. Il y a eu moins de demandes de règlement pour l'assurance prêt hypothécaire en raison de la conjoncture économique de plus en plus forte.

« Les conditions actuelles du marché entraînent une volatilité importante des taux d'intérêt et ont une incidence directe sur la juste valeur de notre portefeuille de placements et de notre passif au titre des prestations déterminées, déclare Michel Tremblay, chef des finances et premier vice-président, Services d'entreprise à la SCHL. Nous sommes actuellement bien placés du point de vue du capital et de la liquidité et nous continuerons de surveiller l'évolution du marché au cours des prochains trimestres. »

Autres faits saillants du rapport trimestriel pour les trois mois clos le 31 mars 2022 :??

Nous avons déclaré 995 millions de dollars en dividendes à notre actionnaire, le gouvernement du Canada . Ces dividendes ont été versés en avril 2022.

. Ces dividendes ont été versés en avril 2022. Notre résultat net est plus faible qu'au même trimestre l'an dernier, principalement en raison du nombre accru de demandes de règlement d'assurance par rapport à cette période en 2021 où la conjoncture économique s'était considérablement améliorée pendant le redressement de l'économie à la suite de la pandémie de COVID-19. De plus, nous avons constaté des pertes sur les placements vendus au cours du trimestre en raison de la hausse des taux d'intérêt.

Dans le budget de 2022, le gouvernement du Canada a annoncé des ajustements aux programmes de logement existants ainsi que de nouveaux investissements qui seront administrés par la SCHL. Ainsi, 4 milliards de dollars sur 5 ans seront affectés au lancement d'un nouveau Fonds pour accélérer la construction de logements visant à créer 100 000 logements neufs.

a annoncé des ajustements aux programmes de logement existants ainsi que de nouveaux investissements qui seront administrés par la SCHL. Ainsi, 4 milliards de dollars sur 5 ans seront affectés au lancement d'un nouveau Fonds pour accélérer la construction de logements visant à créer 100 000 logements neufs. Nous sommes en train de déterminer le moment du lancement des initiatives annoncées dans le budget de 2022 et prévoyons que celles-ci commenceront à avoir des répercussions sur nos états financiers plus tard cette année, tout comme certains éléments annoncés dans le budget de 2021.

prévoyons que celles-ci commenceront à avoir des répercussions sur nos états financiers plus tard cette année, tout comme certains éléments annoncés dans le budget de 2021. Nous continuons à mettre en oeuvre la Stratégie nationale sur le logement (SNL), une initiative prévoyant des investissements de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans pour permettre à un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes d'avoir un chez-soi. La SNL couvre l'ensemble du continuum du logement, des maisons d'hébergement et des logements de transition aux logements communautaires et abordables, en passant par les logements locatifs et les logements pour propriétaires-occupants. Nous présentons aussi en ligne des rapports trimestriels sur les progrès réalisés dans le cadre de la SNL.?

Faits saillants du premier trimestre Trois mois clos le

31 mars 2022

Résultat net (M$)? 394

Financement public des programmes de logement (M$)? 1 655

Nouveaux titres cautionnés (G$)?? 43

Volumes d'assurance (logements) : Propriétaires-occupants (à l'unité) 12 438

Volumes d'assurance (logements) : Portefeuille?? 2 050

Volumes d'assurance (logements) : Immeubles collectifs? 41 789

Gestion du capital? Au

31 mars 2022

Total du capital des activités d'assurance prêt hypothécaire (G$)? 10,2

Assurance prêt hypothécaire : capital disponible sur le capital minimal requis (%)? 192 %

Total du capital disponible des activités de financement hypothécaire (G$)? 1,4

Financement hypothécaire : capital disponible sur le capital requis (%)? 148 %

Contrats d'assurance en vigueur (G$) 394

Prêts hypothécaires résidentiels qui sont assurés par la SCHL au Canada (%) 23,3 %

Taux national de prêts hypothécaires en souffrance (%) 0,27 %



Le rapport financier trimestriel complet est disponible en ligne.

