La Grèce accueille l'activité environnementale « Joining Hands with Clean Energy, Sharing a Better Life »

ATHÈNES, Grèce, 30 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le 26 mai, a eu lieu à Gramatikach Wind Farm, en Grèce, le « Joining hands with clean energy, sharing a better life », un exercice de simulation de sauvetage d'urgence pour les entreprises. Il s'agit de l'une des activités de la journée portes ouvertes de China Energy Europe Renewable Energy. Il vise à approfondir la connaissance et la compréhension des énergies vertes et propres chez les jeunes Grecs locaux, à améliorer la capacité de secours d'urgence des entreprises et à sensibiliser les employés et les personnes vivant à proximité à la protection de l'environnement et à l'autoprotection.

Le sauvetage d'urgence a simulé la première situation accidentelle dans laquelle le personnel de maintenance de l'éolienne a été sauvé d'être piégé dans la nacelle de 70 mètres de haut en raison de situations inattendues en utilisant un panier de sauvetage pour le transport au sol. Les sauveteurs ont utilisé des cordes et une personne réelle pour simuler le deuxième « accident » consistant à atterrir directement de la nacelle au sol. L'ensemble du processus a été organisé de manière ordonnée et s'est déroulé rapidement, ce qui a démontré la capacité de gestion des urgences et de soutien à la coordination du parc éolien et de l'équipe de secours d'urgence de l'EMAK n°4. Par la suite, les invités ont visité l'équipement d'entraînement et les installations de sauvetage de l'équipe de sauvetage et ont eu un échange chaleureux avec les membres de l'équipe. Les étudiants qui ont observé la simulation ont déclaré qu'elle était passionnante et incroyable.

Xiao Junzheng, ambassadeur de Chine en Grèce, Christos Metios, gouverneur de Macédoine orientale et de Thrace en Grèce, Marios Apostolidis, général de Macédoine moyenne orientale et de Thrace, pompiers, membres de l'EMAK n°4 de Komotini et enseignants et élèves de l'école primaire n°8 de Komotini ont participé à cette activité.

Le 24 mai, deux jours avant l'activité, Europe Renewable Energy et l'école primaire Komotini No.8 ont organisé conjointement l'activité « Nouvelle énergie, nouvel espoir et nouvel avenir » sur le campus afin de vulgariser les connaissances sur les nouvelles énergies auprès des enfants. L'entreprise espère sincèrement que, tout en fournissant de l'électricité verte à la population grecque, elle donnera la priorité à la sécurité des employés et à la sécurité de la production de l'entreprise, et continuera à se soucier du développement de la prochaine génération, en apportant sa propre contribution à l'éducation locale, au développement vert et à la protection de l'environnement.

