La tech pour une meilleure planète : la technologie peut-elle protéger notre maison??

SHENZHEN, Chine, 27 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le 6 juin, Huawei accueille le sommet 2022 Tech for a Better Planet (La tech pour une meilleure planète) avec le soutien de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).

Alors que les gaz à effet de serre étouffent la planète et que près d' un million d'espèces végétales et animales sont menacées d'extinction, la Journée mondiale de l'environnement 2022 intervient à un moment où notre planète est confrontée à des défis sans précédent.

La population mondiale croissante a besoin de plus d'énergie que jamais, la consommation énergétique moyenne augmentant de 1 à 2 % chaque année . année et l'adoption croissante des technologies est un facteur qui contribue à l'augmentation de l'empreinte carbone de l'humanité. Par exemple, en 2020, les smartphones représentaient 1 % des émissions mondiales de carbone, mais ce chiffre devrait passer à 3,5 % d'ici dix ans . De même, le trafic sur les réseaux de télécommunications devrait être multiplié par cinq entre 2018 et 2024 , chaque personne dans le monde devant générer l'équivalent en données de 6?700 téléchargements de photos par jour.

Alors, la technologie aide-t-elle ou nuit-elle à la planète?? Pouvons-nous inverser le cours des choses contre les menaces environnementales en utilisant la technologie??

Pour aller de l'avant, il est essentiel de donner la priorité à l'efficacité énergétique et au développement écologique dans le secteur technologique et de transmettre les innovations que nous réalisons à d'autres industries. Des réseaux de communication durables aux centres de données durables, les innovations durables peuvent faire une différence cruciale dans l'empreinte carbone mondiale créée par les entreprises. En adoptant les technologies numériques, nous prévoyons que les industries peuvent réduire leur consommation d'énergie de 20 % d'ici 2030, ce qui représente une compensation carbone dix fois supérieure à l'énergie utilisée par le secteur des TIC (technologies de l'information et de la communication) lui-même.

Toutefois, l'augmentation de la consommation d'énergie n'est pas la seule menace à laquelle notre planète est confrontée. La capacité des forêts tropicales du monde à éliminer le carbone de l'atmosphère diminue aussi rapidement que la couverture forestière disparaît, ce qui réduit les puits de carbone et crée un effet domino sur la perte d'habitat et de biodiversité.

Pour la conservation de la nature, nous devons développer des solutions capables de comprendre les écosystèmes du monde et de former la base de mesures de protection efficaces. Avec nos partenaires, dont l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et Rainforest Connection, nous avons développé des solutions dans le cadre de nos initiatives Tech4Nature et TECH4ALL pour rendre cela possible dans les écosystèmes du monde entier, des forêts tropicales, des montagnes et des plateaux aux zones humides, aux rivières et aux océans.

La technologie des caméras infrarouges analysée par l'IA sur le cloud, par exemple, permet de suivre et de surveiller des espèces proches de l'extinction, notamment le renard de Darwin et le gibbon de Hainan.

Des technologies similaires permettent de restaurer un système de récifs coralliens dans l'océan Indien et d'empêcher une espèce invasive de décimer les populations de saumons sauvages de l'Atlantique en Europe. Les solutions acoustiques alimentées par l'IA déployées dans la canopée des arbres peuvent détecter les sons des tronçonneuses et des camions associés à l'exploitation forestière illégale dans les forêts tropicales et envoyer des alertes en temps réel aux gardes forestiers sur le terrain. Selon les Nations unies, jusqu'à 90 % de l'exploitation forestière est illégale et, depuis l'ère préindustrielle, 64 % de toutes les forêts tropicales ont été détruites ou dégradées.

Collaborer pour la conservation

Si la technologie est à la base de la conservation de la nature et de l'objectif «?zéro émission?», les partenariats permettent d'obtenir des résultats. Le 6 juin, le lendemain de la Journée mondiale de l'environnement 2022, Huawei tiendra le sommet 2022 Tech for a Better Planet avec le soutien de l'UICN. Nos partenaires discuteront du rôle de la technologie en tant que moyen de protéger et de restaurer notre planète gravement endommagée, y compris de nombreux projets décrits dans cet article.

Après tout, nous n'avons qu'une seule terre.

Cliquez sur le lien pour vous inscrire au webinaire .

