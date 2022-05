Lenovo Group : Résultats financiers pour l'exercice 2021/2022





Le Lenovo Group (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) a annoncé aujourd'hui des résultats record pour l'exercice du Groupe, avec un bénéfice et un chiffre d'affaires atteignant des sommets historiques. Le bénéfice net annuel a atteint le jalon des 2 milliards USD, en hausse de 72 % en glissement annuel, le chiffre d'affaires augmentant de 10 milliards USD pour la deuxième année consécutive pour atteindre plus de 71 milliards USD. Tous les principaux groupes d'activités étaient rentables pour l'exercice - avec une forte dynamique de croissance dans le mobile, l'infrastructure, et les activités solutions et services.

Lenovo a réussi à surmonter des défis macro-environnementaux et a fait preuve à la fois d'agilité et de résilience dans un contexte de pénuries d'approvisionnement généralisées dans le secteur, la perturbation due à la pandémie, des incertitudes géopolitiques, et une poussée de l'inflation, pour réaliser une année record.

La tendance vers une transformation digitale et intelligente continue de s'accélérer, présentant de solides opportunités de croissance pour le Groupe. Plus de 50 % des entreprises intègrent désormais la numérisation à leur stratégie d'entreprise, contre un peu plus d'un tiers il y a deux ans. Le modèle de travail hybride est un changement à long terme qui continuera de susciter une forte demande, non seulement pour les appareils intelligents et les infrastructures de centres de données, mais aussi pour les solutions axées sur des scénarios telles que la collaboration intelligente, la maison intelligente et le bureau intelligent.

Lenovo a continué de renforcer sa compétitivité afin de générer une croissance rentable et durable. La société a déjà fait de solides progrès vers son objectif qui est de doubler ses investissements en R&D dans les trois années suivant l'exercice 2021/2022, en hausse de 43 % en glissement annuel pour atteindre 2 milliards USD. Elle continuera également de réaliser ses objectifs et ses engagements ESG. La société est convaincue qu'en exploitant sa stratégie claire, en rivalisant avec son avantage concurrentiel unique de modèle mondial-local, et un bon équilibre entre innovation et efficacité, elle peut surmonter n'importe quel défi pour saisir des opportunités.

Le conseil d'administration de Lenovo a déclaré un dividende de clôture de 3,8 cents US, soit 30 cents HK par action, pour l'exercice clos le 31 mars 2022.

Points financiers marquants :

Exercice 21/22 en millions USD Exercice 20/21 en millions USD Variation T4 21/22 en millions USD T4 20/21 en millions USD Variation Chiffre d'affaires du Groupe 71 618 60 742 18 % 16 694 15 630 7 % Résultat avant impôts 2 768 1 774 56 % 520 380 37 % Bénéfice net (bénéfice attribuable aux actionnaires ) 2 030 1 178 72 % 412 260 58 % Bénéfice de base par action (cents USD) 17,45 9,54 7,91 3,52 2,19 1,33

Déclaration du président et PDG, Yuanqing Yang :

« Bien que l'année passée ait mis le monde à l'épreuve, grâce à l'accélération de la transformation digitale et intelligente mondiale, Lenovo a enregistré une année de bénéfices et de chiffre d'affaires record », a déclaré Yuanqing Yang, président et PDG de Lenovo. « Tous nos groupes d'activités sont désormais rentables pour l'exercice, et nos nouveaux moteurs de croissance ? SSG, ISG et Mobile ? présentent une forte dynamique. Nous allons saisir cette fenêtre d'opportunité, doubler notre investissement en R&D, stimuler une transformation guidée par les services, réaliser nos objectifs ESG, et rester flexibles et résilients pour conduire l'ensemble de l'entreprise vers de nouveaux sommets. »

Groupe Solutions et services (Solutions and Services Group, SSG) : une croissance solide et des marges élevées, qui favorisent une rentabilité globale supérieure pour le Groupe

Opportunité :

Le marché d'un billion de dollars des services informatiques poursuit son expansion. Avec le modèle de travail hybride, la demande pour des services numériques sur le lieu de travail devrait atteindre 93 milliards USD d'ici 2025. De même, les recherches indiquent que plus de 90 % des directeurs de systèmes d'information envisagent d'adopter des offres « as-a-service ».

Performance de l'exercice 21/22 :

L'année dernière, SSG a enregistré une forte rentabilité et une solide croissance, avec un chiffre d'affaires atteignant un niveau sans précédent de 5,4 milliards USD, en hausse de près de 30 % en glissement annuel. La marge d'exploitation était de 22 %.

Une solide croissance à double chiffres a été enregistrée dans tous les segments, en particulier pour les services gérés où le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 60 % en glissement annuel, avec une forte croissance de l'activité TruScale as-a-service. Les services de projets et de solutions ont enregistré une croissance de 28 % du chiffre d'affaires en glissement annuel, les solutions verticales ayant plus que doublé par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires des services gérés et des services de projets et de solutions représente aujourd'hui près de la moitié de l'activité de SSG.

Une croissance durable :

SSG a continué d'investir dans des outils logiciels, des plateformes et des solutions verticales répétables avec la propre PI de Lenovo, en se concentrant en particulier sur l'approfondissement des capacités de solutions verticales dans les industries clés de la fabrication, de la vente au détail, des soins de santé, de l'éducation et des villes intelligentes.

TruScale as-a-service a poursuivi son expansion pour inclure des solutions de lieu de travail numériques plus étendues, et la société a développé des solutions cloud hybrides.

Une exploration approfondie des solutions Metaverse demeure une priorité.

Groupe de solutions d'infrastructure (Infrastructure Solutions Group, ISG) : rentable avec un chiffre d'affaires record

Opportunité :

ISG a continué de bénéficier de la mise à niveau de l'infrastructure TCI où le marché des centres de données à lui seul devrait atteindre 183 milliards USD d'ici 2025, l'infrastructure Edge devrait dépasser les 41 milliards USD, et le marché cloud hybride dépassera les 120 milliards USD. Avec une création de données promettant de doubler d'ici 2025, les opportunités de traitement et de stockage de données continueront de croître.

Performance de l'exercice 21/22 :

ISG a franchi un jalon important, devenant rentable au cours de l'exercice, avec un chiffre d'affaires record de 7 milliards USD, en hausse de plus de 13 % en glissement annuel.

Toutes les parties des activités à forte valeur telles que le stockage, les logiciels, les services et HPC ont établi des records individuels en termes de chiffre d'affaires.

Une croissance durable :

ISG a continué de développer la prime sur le marché en optimisant ses capacités « full stack » qui couvrent à la fois Cloud Service Provider (CSP), et les segments Enterprise/Small and Medium Business (SMB).

Les investissements dans les capacités internes de conception et de fabrication continueront, tout en s'étendant à des domaines en pleine croissance tels que les services de périphérie et cloud.

ISG s'est également différencié avec une technologie verte telle que le système de refroidissement liquide Neptune.

Groupe des appareils intelligents (Intelligent Devices Group, IDG) : un chiffre d'affaires, une rentabilité et une croissance record

Opportunité :

Le marché des appareils intelligents continue de bénéficier de la nouvelle norme du travail hybride. Bien que la demande de PC grand public puisse ralentir à court terme, la demande commerciale reste forte. Les expéditions de terminaux IdO devraient atteindre les 2,3 milliards USD en 2025, et le marché de la collaboration intelligente devrait dépasser les 80 milliards USD d'ici 2025.

Performance de l'exercice 21/22 :

Le chiffre d'affaires a dépassé les 60 milliards USD pour la première fois, en hausse de 18 % en glissement annuel, et la rentabilité s'est améliorée de près de 1 milliard USD en glissement annuel.

Les PC ont conservé leur place de no. 1, tous les segments haut de gamme ayant généré une croissance de plus de 30 % du chiffre d'affaires en glissement annuel.

Le chiffre d'affaires des smartphones a dépassé le marché de 30 points, tout en doublant le bénéfice d'exploitation à plus de 360 millions USD, un record depuis l'acquisition de Motorola Mobility.

L'expansion au-delà des PC se poursuit et aujourd'hui, plus de 18 % du chiffre d'affaires IDG proviennent d'autres appareils intelligents, de l'informatique embarquée/IdO et d'autres solutions basées sur des scénarios.

Une croissance durable :

Lenovo poursuit sa stratégie d'investissement dans l'innovation, en particulier dans des segments haut de gamme, afin d'étendre sa position de leader dans les PC tout en maintenant une rentabilité à la pointe du secteur.

L'expansion continue des smartphones, des tablettes, de l'informatique embarquée/IdO et des solutions basées sur des scénarios, telles que la Collaboration intelligente, la Maison intelligente et le Bureau intelligent, continue de fournir de nouveaux moteurs de croissance.

Performances au T4 :

Au T4, malgré la perturbation de l'approvisionnement et de la production due aux flambées de COVID-19 en Chine, Lenovo a malgré tout clôturé le dernier trimestre de l'exercice avec de solides résultats. Le bénéfice net du quatrième trimestre a enregistré une amélioration de plus de 50 % en glissement annuel et le chiffre d'affaires a augmenté de près de 7 % en glissement annuel à 16,7 milliards USD, les trois groupes d'activités ayant contribué à la croissance rentable de la société. Le chiffre d'affaires SSG a augmenté de 28 % et a amélioré sa marge d'exploitation de plus de 1 point en glissement annuel. ISG a maintenu sa rentabilité pour le deuxième trimestre. IDG a amélioré sa marge d'exploitation en glissement annuel pour le 18e trimestre consécutif.

Faits saillants opérationnels et investissements pour l'avenir

Investissement en R&D - Lenovo a récemment présenté sa vision audacieuse pour l'année à venir, qui comprend le recrutement de 12 000 professionnels en R&D dans le monde au cours des trois prochaines années conformément à son engagement à doubler son investissement dans la Recherche et le Développement. L'année dernière, l'investissement en R&D a augmenté de 43 % en glissement annuel pour atteindre un sommet historique de plus de 2 milliards USD. L'effectif R&D a augmenté de 48 % en glissement annuel, dépassant les 15 000 personnes, un employé sur cinq travaillant aujourd'hui dans la R&D. Les investissements sont axés sur la nouvelle architecture informatique, ou l'intelligence client-edge-cloud-network, et sont équilibrés pour optimiser le retour sur investissement à court, moyen et long terme.

Engagements ESG ? Après avoir dépassé ses objectifs de réduction des émissions 2020 avec un an d'avance, Lenovo s'est fixé un objectif, atteindre net-zéro d'ici 2050 et travaille avec la Science Based Target Initiative pour établir des objectifs qui soutiennent cette vision. Lenovo publie des rapports sur les thèmes de la durabilité depuis 2008, soulignant notamment son travail et ses objectifs concernant l'atténuation du changement climatique, l'économie circulaire et les matériaux durables. En plus de sa vision net-zéro, Lenovo s'est engagée à exercer un impact positif sur la vie de 15 millions de personnes, grâce à des programmes et des partenariats philanthropiques d'ici 2025. Le bras philanthropique de la société, la Lenovo Foundation, fournit une technologie plus intelligente pour tous en permettant aux communautés sous-représentées d'accéder à la technologie et à l'enseignement des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM).

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une puissance technologique mondiale dont le chiffre d'affaires s'élève à 70 milliards USD, classée no. 159 au classement Fortune Global 500, qui emploie 75 000 personnes dans le monde, au service de millions de clients chaque année sur 180 marchés. Axée sur une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo s'est appuyée sur son succès en tant que numéro un mondial du secteur des PC en se déployant dans les nouveaux domaines de l'infrastructure, du mobile, des solutions et des services. Cette transformation, associée à l'innovation révolutionnaire de Lenovo, crée une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable pour tous, partout. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.lenovo.com et consultez nos toutes dernières actualités sur notre StoryHub.

LENOVO GROUP RÉCAPITULATIF FINANCIER Pour le trimestre fiscal et l'exercice clos le 31 mars 2022 (en millions USD, sauf données par action) T4

Exercice 21/22 T4

Exercice 20/21 Variation en glissement annuel Exercice 21/22 Exercice 20/21 Variation en glissement annuel Chiffre d'affaires 16 694 15 630 7 % 71 618 60 742 18 % Bénéfice brut 2 864 2 688 7 % 12 049 9 768 23 % Marge bénéficiaire brute 17,2 % 17,2 % 0 pt 16,8 % 16,1 % 0,7 pt Charges d'exploitation (2 275) (2 209) 3 % (8 968) (7 588) 18 % Dépenses de R&D (576) (417) 38 % (2 073) (1 454) 43 % (inclus dans les dépenses d'exploitation) Ratio des frais par rapport au revenu 13,6 % 14,1 % (0,5) pt 12,5 % 12,5 % 0 pt Bénéfice d'exploitation 589 479 23 % 3 081 2 180 41 % Autres revenus/(charges) hors exploitation - net (69) (99) (30 %) (313) (406) (23 %) Résultat avant impôts 520 380 37 % 2 768 1 774 56 % Impôts (99) (95) 4 % (623) (461) 35 % Bénéfice pour la période/l'année 421 285 48 % 2 145 1 313 63 % Intérêts minoritaires (9) (25) (63 %) (115) (135) (14 %) Bénéfice attribuable aux actionnaires 412 260 58 % 2 030 1 178 72 % Bénéfice par action (cents USD) De base 3,52 2,19 1,33 17,45 9,54 7,91 Dilué 3,20 1,94 1,26 15,77 8,91 6,86

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 mai 2022 à 14:05 et diffusé par :