Mandat de grève unanime à la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon





RIVIÈRE-DU-LOUP/SAINT-SIMÉON, QC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - La quarantaine de travailleurs et travailleuses qui opèrent la Traverse Rivière-du-Loup/Saint Siméon (section locale 15399) a rejeté hier l'offre dite « globale et finale » de l'employeur, une division de Clarke Inc. Du même souffle, les membres ont voté à l'unanimité un mandat pour exercer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève illimitée, au moment jugé opportun.

Cette section locale des Métallos regroupe à la fois les travailleurs brevetés (officiers mécaniciens et de navigation) et non brevetés de la Traverse. Les principaux éléments en litige sont les salaires et les horaires de travail. « L'employeur ne prend visiblement pas la mesure de l'évolution du coût de la vie. Les offres sur la table condamnent nos membres à l'appauvrissement. Il doit revoir en profondeur les mandats de ses négociateurs pour mieux refléter l'évolution du marché du travail », fait valoir le représentant syndical des Métallos, Luc Laberge.

Le Tribunal administratif du travail a déterminé récemment qu'il n'était pas obligatoire de maintenir des services essentiels en cas de grève. C'est donc dire que si une grève était déclenchée, les activités de la Traverse seraient interrompues.

« Si ça peut rassurer les citoyens et les vacanciers, un préavis de 7 jours doit être donné avant le déclenchement d'une grève. Il n'y aura pas de surprise pour les usagers. Souhaitons que l'employeur saisisse l'occasion, au cours des prochaines rencontres de négociation, de donner un coup de barre dans les conditions de travail », ajoute Luc Laberge.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Communiqué envoyé le 26 mai 2022 à 15:07 et diffusé par :