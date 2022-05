Pour la première fois de son histoire, C2 Montréal s'installe au coeur du centre-ville pour une 11e édition Allumée





C2 réaffirme son engagement envers Montréal et sa volonté de la faire briller et prospérer en rassemblant les communautés d'affaires créatives d'ici et de l'international

MONTRÉAL, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - En partenariat avec la Place Ville Marie et Fairmont Le Reine Elizabeth, C2 Montréal est fière d'annoncer le retour de son événement phare du 26 au 28 septembre 2022, au centre-ville. En s'installant en plein coeur de Montréal, C2 réaffirme son engagement envers la ville et rassemblera les leaders de la communauté montréalaise et internationale, les acteurs de changements et la nouvelle génération de visionnaires du monde des affaires.

« Chaque année, C2 Montréal réunit des milliers de participants venus explorer le riche croisement entre commerce et créativité. C2 continuera d'être une vitrine unique de l'innovation pour les créateurs tant d'ici qu'à l'international. Cette année encore, nous saurons réunir les leaders et les organisations qui ont un profond désir de collaborer pour faire rayonner Montréal, le Québec et le Canada, et dynamiser notre économie! », déclare Jacques-André Dupont, président et chef de la direction de C2.

Dans un monde où l'innovation revêt une plus grande importance que jamais, C2 Montréal explorera pour sa 11e édition les multiples façons d'engager, d'inspirer et d'élever les conversations afin de raviver notre écosystème d'affaires et propulser sa relance. C2 mettra en lumière la richesse et la créativité des talents canadiens et internationaux. Préparez-vous cet automne à des conférenciers de renommée mondiale, des ateliers axés sur les solutions, du réseautage accru, des expériences immersives et du contenu créatif signature C2.

« Montréal est Allumée par les affaires, le progrès, l'avenir, les possibilités, le changement et l'évolution. Nous participons à un moment historique pour la relance économique de Montréal et C2 y est au coeur tout comme son nouvel emplacement stratégique », indique Claudine Blondin Bronfman, présidente du conseil d'administration de C2 Montréal. Nous sommes un pôle vibrant et dynamique pour les affaires, la créativité et l'innovation et C2 s'engage à faire briller la Métropole.

« Notre centre-ville, coeur économique et créatif de la métropole et du Québec est un endroit de choix pour accueillir le rendez-vous annuel de C2 Montréal! Les visionnaires et les leaders qui s'y réuniront feront vibrer ce lieu unique, qui inspirera leurs échanges et stimulera leur créativité. Bravo et merci à tous ceux qui font de C2 Montréal cet événement phare qui fait rayonner notre métropole à l'international.» Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Une expérience entièrement réimaginée

C2 a toujours su surprendre et créer de l'émerveillement. Bien installée au coeur du centre-ville de Montréal, l'équipe a entièrement repensé l'événement, ce qui donnera lieu à de nombreuses nouveautés. Par exemple, pour la première fois de son histoire, l'événement sera en partie accessible au public, via l'Esplanade de la Place Ville Marie. L'espace accueillera Montréalais.e.s et touristes, et leur fera découvrir des activités mettant en vedette des artistes locaux, du contenu captivant et de nouvelles technologies, en plus des classiques C2.

Coup d'oeil sur les sujets d'intérêt de la programmation

Repenser les villes pour les citoyens, les commerces et le divertissement





L'avenir du travail : des leaders visionnaires et des avantages innovants





Durabilité et profit : quand la technologie et les affaires s'allient pour affronter les changements climatiques





Décrypter le Web 3.0 : les opportunités, les innovations et les défis pour construire des communautés décentralisées et sécuritaires





Connecter avec votre communauté : stratégies marketing et de création de contenu pour un engagement continu

Un soutien continu

C2 tient à démontrer toute sa reconnaissance envers ses collaborateurs pour leur appui et leur confiance. C2 remercie particulièrement ses partenaires: Sid Lee, le Cirque du Soleil, le Gouvernement du Canada, le Gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, kyu, Place Ville Marie, Fairmont Le Reine Elizabeth, le Groupe Banque TD, Fasken, Claudine et Stephen Bronfman, la Jeune Chambre de Commerce de Montréal ainsi que l'Université McGill.

Afin de concevoir des expériences qui promettent d'être inoubliables, l'équipe a également su s'entourer de partenaires de premier choix:

e180: le meilleur partenaire pour faciliter les connexions afin de stimuler le progrès et la croissance, grâce au célèbre Braindate . e180 dynamisera l'expérience de réseautage, activera le partage de connaissances entre pairs et favorisera les ententes commerciales. Qui sait? Peut-être pourra-t-on y rencontrer notre âme-soeur d'affaires!





le meilleur partenaire pour faciliter les connexions afin de stimuler le progrès et la croissance, grâce au célèbre . e180 dynamisera l'expérience de réseautage, activera le partage de connaissances entre pairs et favorisera les ententes commerciales. Qui sait? Peut-être pourra-t-on y rencontrer notre âme-soeur d'affaires! Young Glory repense les villes en lançant des défis aux jeunes créatifs du monde entier. Et comme à C2, on n'a pas peur des nouvelles idées, ce sera l'occasion de découvrir celles d'une nouvelle génération plus engagée que jamais.





repense les villes en lançant des défis aux jeunes créatifs du monde entier. Et comme à C2, on n'a pas peur des nouvelles idées, ce sera l'occasion de découvrir celles d'une nouvelle génération plus engagée que jamais. Cult Nation est un riche écosystème d'artistes et de créatifs qui façonne l'immersion à travers la musique et la culture. C2 a fait appel à Cult Nation pour redéfinir sa propre bande sonore, mais aussi pour stimuler et chatouiller les oreilles des participant.e.s.

Plusieurs autres partenaires seront annoncés dans les prochaines semaines.

Pour se procurer des laissez-passer

Les participants qui désirent se procurer un accès à la gamme complète d'activités sont invités à visiter le https://www.c2montreal.com/fr/inscription/#/ pour connaître les options qui s'offrent à eux.

À propos de C2 Montréal

C2 Montréal a vu le jour pour aider les leaders à façonner l'avenir du monde des affaires et à faire avancer la société. Cet organisme à but non lucratif rassemble une communauté riche et diversifiée de cadres et d'innovateurs de changement dans le but de favoriser l'innovation et le progrès. Lors de son événement-phare annuel, C2 Montréal explore les chaînons créatifs et unit commerce, science, société et environnement. C2 propose ainsi du contenu progressif et inspirant dans un environnement hautement créatif, autant en présentiel qu'en ligne, conçu pour sortir les membres chipant de leur zone de confort. C2 Montréal s'est vue décerner quatre prestigieux prix Eventex 2022 dans la catégorie Événement Hybride, remportant le platine, l'Événement Éducatif avec l'or, la Conférence et l'Événement B2B remportant tous deux le bronze, ainsi que «?Meilleur événement dans l'industrie de la publicité et du marketing au Canada?» en 2019 par BizBash. Imaginé par l'agence créative Sid Lee en collaboration avec le Cirque du Soleil, C2 Montréal représente une communauté de 100?000 leaders, dont plus de 7500 membres d'une soixantaine de pays et de plus de 34 industries, qui partagent la conviction que le succès des entreprises va de pair avec les progrès de la société. L'événement se traduit par plus de 650 millions de dollars en transactions commerciales et en impact économique par année.

