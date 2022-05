Dash Hudson rejoint le Programme de partenaires marketing TikTok





La solution TikTok de Dash Hudson permet aux marques de réussir dans la nouvelle ère du divertissement numérique

NEW YORK, 26 mai 2022 /PRNewswire/ -- Dash Hudson est heureux d'annoncer que TikTok a nommé la solution logicielle de marketing social leader mondial comme partenaire fondateur de sa spécialité de marketing de contenu, permettant le développement de trois outils propriétaires révolutionnaires qui sont essentiels pour que les marques gèrent leur stratégie TikTok et réussissent sur la plate-forme.

« Chez TikTok, nous sommes toujours à la recherche de solutions pour permettre aux marques de développer plus facilement un contenu de qualité qui suscite l'intérêt de leurs communautés », a déclaré Melissa Yang, responsable des partenariats de l'écosystème chez TikTok. « Nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux partenaires marketing de contenu dans le Programme de partenaires marketing TikTok, et de collaborer avec certains des partenaires les plus fiables du secteur. Ces partenaires fourniront aux marketeurs des outils simples et efficaces pour les aider à publier régulièrement du contenu, à recueillir des informations précieuses sur les performances et à s'engager de manière significative avec leurs communautés. »

La manière dont le public souhaite entrer en contact avec les marques en ligne a considérablement évolué, s'éloignant du modèle traditionnel des médias sociaux pour entrer dans le monde du divertissement numérique.

Thomas Rankin, cofondateur et PDG de Dash Hudson, décrit le divertissement numérique comme « le produit de la collision entre la technologie et la culture ». Dans cette nouvelle dimension, la portée n'est plus limitée par la taille du réseau d'une personne, mais est propulsée par la force du contenu partagé. Ce paradigme permet aux spécialistes du marketing de revenir à ce qu'ils font de mieux : être créatifs ? et Dash Hudson est la seule solution sur le marché à faire le lien entre créativité et données.

« TikTok est un divertissement. Cette solution a fondamentalement transformé la façon dont les spécialistes du marketing numérique s'adressent aux consommateurs et elle est au coeur des préoccupations des PDG et des directeurs de la communication avec lesquels nous travaillons. Les informations détaillées de Dash Hudson donnent aux marques la confiance nécessaire pour continuer à augmenter leurs investissements dans la vidéo de courte durée », déclare Thomas Rankin, cofondateur et PDG de Dash Hudson. « TikTok est une opportunité pour les marques de se refaire une beauté, d'être ludiques et de construire de nouvelles communautés. Nous sommes ravis de travailler aux côtés de l'équipe de TikTok pour aider les grandes marques et les détaillants à créer des vidéos qui divertissent et apportent de la joie aux consommateurs du monde entier. »

Conçue spécialement pour libérer la magie de la plateforme de divertissement, la solution Dash Hudson a exploité l'API de TikTok pour lancer des fonctions d'analyse, de publication de vidéos et de gestion de communauté qui offrent les outils dont les spécialistes du marketing ont besoin pour améliorer leurs performances. Au-delà de l'API, Dash Hudson annonce également le lancement de trois outils révolutionnaires et exclusifs pour les marques afin de renforcer l'engagement et la découverte : le Score de divertissement, les Notifications de vidéos en vogue et les Sons en vogue.

Le Score de divertissement

Le Score de divertissement exclusif de Dash Hudson permet aux marques d'évaluer dans quelle mesure leur vidéo TikTok divertit leur public, leur permettant de redoubler d'efforts sur les éléments qui fonctionnent afin de générer le plus de valeur pour leur entreprise.

Les Notifications de vidéos en vogue

Exclusives à Dash Hudson, les Notifications de vidéos en vogue permettront aux marques de développer une compréhension approfondie des TikToks qui prennent de l'ampleur, afin qu'elles puissent rapidement prendre des mesures sur les contenus les plus performants, qu'ils soient détenus ou rémunérés.

Les Sons en vogue

Une fonctionnalité qui change la donne en rassemblant les tendances sonores les plus populaires et les plus prometteuses sur TikTok, les Sons en vogue de Dash Hudson permettent aux marques de devancer leurs concurrents en trouvant les moments les plus pertinents et les plus propices à la créativité. Grâce à cette fonctionnalité, les marques bénéficient également d'un contexte instantané sur la façon dont un son particulier est utilisé par d'autres créateurs, ce qui leur donne l'intelligence nécessaire pour agir rapidement.

Avec l'évolution notable du secteur vers les flux vidéo et la préférence croissante de la société pour les vidéos courtes et mobiles, les marques ont une occasion rare de repenser leurs efforts de marketing. L'annonce aujourd'hui du partenariat de Dash Hudson avec TikTok a permis au leader des logiciels de marketing social de mettre en place une innovation pour soutenir les plus grandes marques du monde dans leur transition vers la création de contenu axée sur le divertissement.

Pour en savoir plus sur la manière dont le leader mondial des logiciels de marketing social fait entrer les marques les plus importantes du monde dans l'ère du divertissement numérique, veuillez cliquer ici.

À propos de Dash Hudson

Dash Hudson a été fondé en 2015 avec la mission de donner aux marques les moyens de renforcer l'engagement par le biais de photos et de vidéos. Aujourd'hui, le leader mondial des logiciels de marketing social aide des entreprises comme Condé Nast, Apple et Unilever à libérer leurs superpouvoirs créatifs et à élever leurs stratégies à la vitesse des réseaux sociaux. Dash Hudson passe à la vitesse supérieure en prédisant les performances des photos et des vidéos, en analysant les tendances et en accélérant la croissance des marques sur les réseaux sociaux, les canaux de divertissement et de commerce électronique.

Pour en savoir plus sur Dash Hudson, veuillez cliquer ici.

À propos du Programme de partenaires marketing

Le Programme de partenaires marketing TikTok est une communauté de sociétés de services et de technologies tierces, soigneusement sélectionnées et innovantes, qui permettent aux spécialistes du marketing de se lancer, de développer leur stratégie et de découvrir des succès reproductibles. TikTok décerne des badges aux partenaires qui possèdent une expertise sectorielle diversifiée et qui ont fait leurs preuves sur TikTok dans les catégories Creative (Création), Measurement (Mesure), Campaign Management (Gestion de campagne), Effects (Effets), Sound (Son) et Commerce.

Pour en savoir plus sur le Programme de partenaires marketing TikTok, cliquez ici.

Pour toute demande RP ou média ou pour parler à un représentant concernant ce communiqué de presse, veuillez contacter [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1826319/Dash_Hudson_Dash_Hudson_Joins_the_TikTok_Marketing_Partners_Prog.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1825303/Dash_Hudson_Dash_Hudson_Joins_the_TikTok_Marketing_Partners_Prog.jpg

