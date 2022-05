/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE MINISTRE LAMETTI FERA UNE ANNONCE DE FINANCEMENT/





OTTAWA, ON, le 25 mai 2022 /CNW/ - L'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la Justice et procureur général du Canada, et l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, feront une annonce de financement concernant le soutien à la mise en oeuvre de modifications législatives visant à interdire la thérapie de conversion au Manitoba et en Alberta.

Date : Le jeudi 26 mai 2022

Heure : 15 h (HE)

Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire d'avance par courriel à [email protected], en indiquant leur nom et le bureau de presse qu'ils représentent. Le lien MS Teams sera fourni aux personnes inscrites.

SOURCE Department of Justice Canada

Communiqué envoyé le 26 mai 2022 à 08:00 et diffusé par :